13:57, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Ege'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± teknesi battÄ±: 6 Ã¶lÃ¼





Ege Denizi'nde Midilli aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'ndeÂ Midilli aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±Â taÅŸÄ±yanÂ teknenin batmasÄ±Â sonucu 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Yunanistan'Ä±n ANA-MPA devlet haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, TÃ¼rk sahil gÃ¼venlik birimlerinin,Â Midilli AdasÄ±'nÄ±n kuzeyinde bir teknenin battÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ihbarÄ± Ã¼zerine Yunan sahil gÃ¼venlik ekipleri bÃ¶lgeye gitti. Bir Ã§ocuk, dÃ¶rt kadÄ±n ve bir erkek cesedine ulaÅŸan ekipler, hamile bir kadÄ±nÄ± ise kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±. Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, sabah erken saatlerde battÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen teknede kaÃ§ kiÅŸinin bulunduÄŸunun bilinmemesi nedeniyle bÃ¶lgede arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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