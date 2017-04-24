Ege'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± teknesi battÄ±: 6 Ã¶lÃ¼

Ege Denizi'ndeÂ Midilli aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±Â taÅŸÄ±yanÂ teknenin batmasÄ±Â sonucu 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Yunanistan'Ä±n ANA-MPA devlet haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, TÃ¼rk sahil gÃ¼venlik birimlerinin,Â Midilli AdasÄ±'nÄ±n kuzeyinde bir teknenin battÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ihbarÄ± Ã¼zerine Yunan sahil gÃ¼venlik ekipleri bÃ¶lgeye gitti.
Bir Ã§ocuk, dÃ¶rt kadÄ±n ve bir erkek cesedine ulaÅŸan ekipler, hamile bir kadÄ±nÄ± ise kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±.
Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, sabah erken saatlerde battÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen teknede kaÃ§ kiÅŸinin bulunduÄŸunun bilinmemesi nedeniyle bÃ¶lgede arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len, eski savcÄ± Ã–z, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni DumanlÄ±, gazeteciler Arslan ve GÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 51 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ege Denizi'nde Midilli aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Ã–zel Oturumu'ndaki sÃ¶zlerini eleÅŸtirerek "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hala kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi devam ediyor. Sani vatandaÅŸ yarÄ±n oy kullanacakmÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonuna devam ediyor" dedi
ElazÄ±ÄŸ'da bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,59'un altÄ±na gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor
Taksim'de 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na Bakan Soylu'dan izin Ã§Ä±kmadÄ±
TÃ¼rkiye genelinde martta 128 bin 923 konut satÄ±ldÄ±. GeÃ§en ay satÄ±lan konut sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 27, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise yÃ¼zde 10 artÄ±ÅŸ kaydetti.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 146,9 lira ile yaklaÅŸÄ±k 3 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt geneli ve Balkanlarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda internet hatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun nedeniyle duran geÃ§iÅŸler yeniden baÅŸladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci duruÅŸma...
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da fÄ±rtÄ±na, buzlanma ve don bekleniyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti
Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi