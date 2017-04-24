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14:39, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Asya
14:02, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Malezya kralÄ± resmen tahta Ã§Ä±ktÄ±
Malezya kralÄ± resmen tahta Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere'de eÄŸitim gÃ¶ren Malezya'nÄ±n yeni Kral'Ä± V .Muhammed resmen gÃ¶reve baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malezya kralÄ± Sultan V. Muhammed, resmen gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

Bernamaâ€™da yer alan haber gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l Malezya'nÄ±n yeni kralÄ± olarak yemin eden 47 yaÅŸÄ±ndaki Sultan V. Muhammed iÃ§in Kuala Lumpurâ€™daki devlet sarayÄ±nda tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸ tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.

TÃ¶renle V. Muhammed, resmen gÃ¶revine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

V. Muhammed, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Malezya'nÄ±n kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã¼lkenin sahip olduÄŸu avantajlarÄ±n ve kaynaklarÄ±n en iyi ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ederek, her Malezya vatandaÅŸÄ±nÄ±n bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere'de Ã¶nce Oxford Ä°slami Ã‡alÄ±ÅŸmalar Merkezi'nde, daha sonra St. Cross Koleji'nde diplomasi eÄŸitimi alan kral, Londra'daki Huron Ãœniversitesinde de diplomasi ve iÅŸletme yÃ¶netimi Ã¼zerine eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

Malezya'da daha Ã§ok sembolik rolÃ¼ olan kral, Malay MÃ¼slÃ¼manlarÄ± arasÄ±nda Malay geleneÄŸinin ve Ä°slam'Ä±n dini lideri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Malezya'daki sistem uyarÄ±nca, her biri Malezya yarÄ±madasÄ±ndaki bir eyalete baÅŸkanlÄ±k eden 9 sultan, kardeÅŸlerden hangisinin yeni kral olacaÄŸÄ±na 5 yÄ±lda bir toplanan YÃ¶neticiler KonferansÄ±'nda gizli oylamayla karar veriyor.

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Ä°lgili Konular Malezya
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