'Topraktaki gökkuşağı' görenleri hayran bırakıyor | FOTO

Konya'da bir firmaya ait, 80 çeşit lalenin üretildiği, 300 dekar büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran güzelliğiyle görenleri etkiliyor.
Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki lale üretiminin yüzde 96,8'ini karşılayan Konya'da, 400 bin metrekarelik alanda geçen yıl 40 milyon lale üretildi, bu yıl ise 60 milyona yakın üretim bekleniyor.
Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde bir firmaya ait, 80 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dikkati çeken bir üretim merkezi.
Özellikle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "topraktaki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, görsel şölende en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.
"Drone" adı verilen hava araçlarıyla bahçeyi farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor.
Lale tarlaları, aynı zamanda çevre köylerde yaşayan kadınlara da istihdam sağlıyor. Ekiminden bakımına ve baş kırmasına kadar üretimin her safhasında çalışan kadınlar, kazandıkları ile aile geçimlerine katkı sağlıyor.
Çocuğunu sırtına sararak sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya koşan kadınlar, lale üretiminde çalışarak, evine ekmek götürüyor.
Çiçek açma zamanında fotoğraf tutkunları başta olmak üzere birçok ziyaretçiyi ağırlayan lale tarlasında alın teri döken gelinlik kızlar da kazandıkları yevmiyeleri ile çeyizlerini hazırlıyor.
Konya'da bir firma tarafından 80 çeşit lalenin üretildiği, 40 futbol sahası büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran renk demetiyle görsel şölen sunuyor
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