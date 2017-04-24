Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
06:15, 25 Nisan 2017 Salı
Güncel
Güncelleme: 04:31, 25 Nisan 2017 Salı

  • Paylaş
'Topraktaki gökkuşağı' görenleri hayran bırakıyor | FOTO
'Topraktaki gökkuşağı' görenleri hayran bırakıyor | FOTO

Konya'da bir firma tarafından 80 çeşit lalenin üretildiği, 40 futbol sahası büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran renk demetiyle görsel şölen sunuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Konya'da bir firmaya ait, 80 çeşit lalenin üretildiği, 300 dekar büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran güzelliğiyle görenleri etkiliyor.

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki lale üretiminin yüzde 96,8'ini karşılayan Konya'da, 400 bin metrekarelik alanda geçen yıl 40 milyon lale üretildi, bu yıl ise 60 milyona yakın üretim bekleniyor.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde bir firmaya ait, 80 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dikkati çeken bir üretim merkezi.

GÖRSEL ŞÖLENDE EN İYİ KAREYİ YAKALAMAK İÇİN YARIŞIYORLAR

Özellikle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "topraktaki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, görsel şölende en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

"Drone" adı verilen hava araçlarıyla bahçeyi farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor.

KÖYLERDE YAŞAYAN KADINLARA DA İSTİHDAM SAĞLIYOR

Lale tarlaları, aynı zamanda çevre köylerde yaşayan kadınlara da istihdam sağlıyor. Ekiminden bakımına ve baş kırmasına kadar üretimin her safhasında çalışan kadınlar, kazandıkları ile aile geçimlerine katkı sağlıyor.

Çocuğunu sırtına sararak sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya koşan kadınlar, lale üretiminde çalışarak, evine ekmek götürüyor.

Çiçek açma zamanında fotoğraf tutkunları başta olmak üzere birçok ziyaretçiyi ağırlayan lale tarlasında alın teri döken gelinlik kızlar da kazandıkları yevmiyeleri ile çeyizlerini hazırlıyor.

 



İlgili Konular gökkuşağı Lale
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Topraktaki gökkuşağı' görenleri hayran bırakıyor FOTO
'Topraktaki gökkuşağı' görenleri hayran bırakıyor | FOTO

Konya'da bir firma tarafından 80 çeşit lalenin üretildiği, 40 futbol sahası büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran renk demetiyle görsel şölen sunuyor
Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama
Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Türkiye'den ABD'ye '1915 olayları' tepkisi
Türkiye'den ABD'ye '1915 olayları' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump’ın '1915 Olayları' hakkındaki sözlerine ilişkin, "Tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye oturumu
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye oturumu

AKPM Genel Kurulunda “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar değerlendirilecek, Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylanacak
TSK'dan Metina'ya hava harekatı
TSK'dan Metina'ya hava harekatı

Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta PKK'ya ait dört hedef imha edildi
Sakarya'daki DEAŞ soruşturmasında 8 tutuklama
Sakarya'daki DEAŞ soruşturmasında 8 tutuklama

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı
Yasin Börü davasında karar
Yasin Börü davasında karar

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili yargılanan 41 kişiden 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul'un 3 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerinde 27 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Darbe girişiminde silahları kilitleyen eski 7 polis yargılanıyor
Darbe girişiminde silahları kilitleyen eski 7 polis yargılanıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen eski 7 polisin yargılanmasına başlandı
Adil Öksüz ün baldızı 'ByLock'tan tutuklandı
Adil Öksüz’ün baldızı 'ByLock'tan tutuklandı

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ’nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen, "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklandı
Çanakkale'de 57 Alay Şehitliğinde anma töreni FOTO
Çanakkale'de 57. Alay Şehitliğinde anma töreni | FOTO

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
YSK'dan CHP'ye bir ret daha
YSK'dan CHP'ye bir ret daha

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Danıştay sürecinin beklenmesi konusunda yaptığı teklifi kabul edilemez bularak reddetti.
İTÜ Kampüsü'ne otomotiv Ar-Ge tesisi kurulacak
İTÜ Kampüsü'ne otomotiv Ar-Ge tesisi kurulacak

İTÜ ARI Teknokent Operasyon Grup Başkanı Tabak, "(İTÜ Arı Teknokent'te kurulacak Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası) Tesisin iki-üç yıl içinde bugünün değerleriyle yaklaşık olarak 500-600 milyon liralık Ar-Ge cirosuna ulaşmasını hedefliyoruz"
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ayvalık ilçesinde bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, Helenistik döneme ait taş kabartma, künye ve küpeler ile Selçuklu döneminde bastırıldığı belirtilen sikkeler ele geçirildi
Irak sınırında PKK'ya büyük darbe
Irak sınırında PKK'ya büyük darbe

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında PKK üyelerinin sızmasını engellemek için 3 bin 200 güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdürülen operasyonda, 40 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, tespit edilen çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi
Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne barış mesajı
Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne barış mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir." dedi

Haberler

Taksim'de lale zamanı
Taksim'de lale zamanı

İstanbul'da Lale Zamanı | FOTO
İstanbul'da Lale Zamanı FOTO






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 