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14:38, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Filistin
14:27, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi

FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Mazhar, "BugÃ¼n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek ve 'sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, sizden vazgeÃ§medik' demek iÃ§in buradayÄ±z" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'de Ä°srail hapishanelerinde sekiz gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.

Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi'nin (FHKC) Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen gÃ¶steriye katÄ±lan onlarca kiÅŸi, uluslararasÄ± toplumun Filistinli tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde taleplerin bulunduÄŸu dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.

FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Cemil Mazhar yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek ve 'sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, sizden vazgeÃ§medik' demek iÃ§in buradayÄ±z." dedi.

"TutuklularÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan politikalar izleyen Ä°srail'in hapishanelerinde binlerce Filistinlinin bulunduÄŸunu" sÃ¶yleyen Mazhar, "Filistin yÃ¶netiminin, Ä°srail ile gÃ¼venlik koordinasyonunu durdurmasÄ± gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.

UCM'YE BAÅžVURU Ã‡AÄžRISI

UluslararasÄ± toplumu Filistinli tutuklular konusunda sorumluluk almaya Ã§aÄŸÄ±ran Mazhar, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'a tutuklulara karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸleyen Ä°srail'in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in bir an Ã¶nce UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) baÅŸvurmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Mazhar, "AyrÄ±ca Ä°srail'e esirlerimizden vazgeÃ§meyeceÄŸimiz ve yakÄ±nda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine kavuÅŸacaklarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki mesajÄ±mÄ±zÄ± iletiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã–te yandan Gazze'deki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi Ã¶nÃ¼nde de Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481â€™i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™ten olmak Ã¼zere 57â€™si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.



Ä°lgili Konular israil filistin
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AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi

FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Mazhar, "BugÃ¼n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek ve 'sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, sizden vazgeÃ§medik' demek iÃ§in buradayÄ±z" dedi
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