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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:39, 24 Nisan 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
14:29, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Dink soruÅŸturmasÄ±nda GÃ¼len ve Ã–z sanÄ±k oldu
Dink soruÅŸturmasÄ±nda GÃ¼len ve Ã–z sanÄ±k oldu

Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len, eski savcÄ± Ã–z, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni DumanlÄ±, gazeteciler Arslan ve GÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 51 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len, eski savcÄ± Zekeriya Ã–z, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ±, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan GÃ¼n ile meslekten ihraÃ§ edilen TuÄŸgeneral Hamza CelepoÄŸlu, dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanÄ± Ali Ã–z, Trabzon Jandarma Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Metin YÄ±ldÄ±z, Ä°stanbul Jandarma Ä°stihbarat gÃ¶revlisi yÃ¼zbaÅŸÄ± Muharrem Demirkale'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 51 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.

AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET Ä°STENDÄ°

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Hrant Dink cinayetine iliÅŸkin hazÄ±rlanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ iddianamede, tÃ¼m ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len ile eski savcÄ± Zekeriya Ã–z ve jandarma gÃ¶revlilerinin de olduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise ayrÄ±ca "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye iÅŸtirak'' suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.Â 



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