14:41, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Esed rejimi Humus'ta yine sivilleri vurdu





Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, Humus'un kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Hola bÃ¶lgesine 18 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da 2'si kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ rejiminin, Ã¼lkenin orta kÄ±smÄ±ndakiÂ HumusÂ ilinde kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndakiÂ Hola bÃ¶lgesineÂ dÃ¼zenlediÄŸiÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. DÃ¼n geceden bu yana Hola'daki Teldo, Teldehep ve Keferlaha beldelerineÂ 18 hava saldÄ±rÄ±sÄ±Â yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±larda 2'si kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 sivil de yaralandÄ±. Sivil savunma ekipleri, kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Esed rejiminin 25 MayÄ±s 2012'de katliam yaptÄ±ÄŸÄ± Hola, 5 yÄ±ldÄ±r rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda. Mart ayÄ± sonunda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Hola'ya ilk defa kÄ±sÄ±tlÄ± insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rabilmiÅŸti. Son bir yÄ±ldÄ±r rejim, yardÄ±m giriÅŸlerine kÄ±sÄ±tlÄ± ÅŸekilde izin veriyor.

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