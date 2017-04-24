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14:47, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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'Yemen'e silah satmayÄ± durdurun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
'Yemen'e silah satmayÄ± durdurun

Oxfam, uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara Yemen'e yardÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rma, Ã§atÄ±ÅŸan taraflara silah satan devletlere de buna son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere merkezli insani yardÄ±m kuruluÅŸu (Oxford Committee for Famine Relief) Oxfam, uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara Yemenâ€™e yardÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rma, Ã§atÄ±ÅŸan taraflara silah satan devletlere de bu tutumlarÄ±na son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Oxfam'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'deki insani krizin sona erdirilmesi iÃ§in acilen daha fazla paraya ihtiyaÃ§ olduÄŸu bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in (BM) Yemen'e 2,1 milyar dolar yardÄ±m toplamayÄ± hedeflediÄŸi ancak bugÃ¼ne kadar bunun sadece yÃ¼zde 14'Ã¼nÃ¼n toplanabildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, BM'nin 7 milyon kiÅŸinin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k insani krize dÃ¶nÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ de hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Ãœlkeye uygulanan fiili ablukanÄ±n kalkmamasÄ± halinde pek Ã§ok kiÅŸinin Ã¶leceÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara Yemenâ€™e yardÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

BatÄ±lÄ± devletlerin de Ã¼lkedeki Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± beslemek yerine barÄ±ÅŸ iÃ§in taraflara baskÄ± yapmaya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD, Ä°ngiltere, Ä°spanya, Fransa, Almanya, Avustralya ve Ä°talyaâ€™nÄ±n Yemen'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflara milyarlarca dolarlÄ±k silah ve ekipman satmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi.

Oxfam'Ä±n verilerine gÃ¶re, Yemen'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflara 2015'den bu yana satÄ±lan silahlarÄ±n deÄŸeri 10 milyar dolarÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

Oxfam Yemen DirektÃ¶rÃ¼ Seccad Muhammed Sacid de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n nedeninin siyasi olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BaÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lar ellerini ceplerine atmalÄ± ve insanlarÄ±n Ã¶lmesini engelleyecek yardÄ±mÄ± tam olarak finanse etmeli. Ancak yardÄ±mlar bir rahatlama saÄŸlayacak olsa da Yemenâ€™deki savaÅŸ yaralarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeyecek. UluslararasÄ± destekÃ§iler Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klemeyi bÄ±rakmalÄ± ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n bir silah olmadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± net ÅŸekilde vermeli."

BM Yemen Ä°nsani Ä°ÅŸler KoordinatÃ¶rÃ¼ Jamie McGoldrick de geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± toplumun Yemen'deki krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in acilen harekete geÃ§memesi halinde Ã¼lkede kÄ±tlÄ±k yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ã¼lke genelinde farklÄ± bÃ¶lgelerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana'nÄ±n denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

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