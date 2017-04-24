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ErdoÄŸan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne barÄ±ÅŸ mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne barÄ±ÅŸ mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "Ãœlkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, gÃ¼venliÄŸi ve mutluluÄŸu bizim iÃ§in Ã¶zel Ã¶neme sahiptir." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "YÃ¼zyÄ±llarca sevinÃ§ ve tasada ortak iki halkÄ±n, geÃ§miÅŸin yaralarÄ±nÄ± sarmasÄ± ve insani baÄŸlarÄ±nÄ± daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacÄ±dÄ±r. Bu doÄŸrultuda son 14 yÄ±lda birÃ§ok adÄ±m attÄ±k, tarihi nitelikte reformlarÄ± hayata geÃ§irdik. OsmanlÄ± Ermenilerinin hatÄ±rasÄ±na ve Ermeni kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±na sahip Ã§Ä±kmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te artarak sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "Ãœlkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, gÃ¼venliÄŸi ve mutluluÄŸu bizim iÃ§in Ã¶zel Ã¶neme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n dahi Ã¶tekileÅŸtirilmesine, dÄ±ÅŸlanmasÄ±na, kendini ikinci sÄ±nÄ±f hissetmesine tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yoktur." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan Ermeni PatriÄŸi
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