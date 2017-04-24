15:10, 24 Nisan 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne barÄ±ÅŸ mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "YÃ¼zyÄ±llarca sevinÃ§ ve tasada ortak iki halkÄ±n, geÃ§miÅŸin yaralarÄ±nÄ± sarmasÄ± ve insani baÄŸlarÄ±nÄ± daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacÄ±dÄ±r. Bu doÄŸrultuda son 14 yÄ±lda birÃ§ok adÄ±m attÄ±k, tarihi nitelikte reformlarÄ± hayata geÃ§irdik. OsmanlÄ± Ermenilerinin hatÄ±rasÄ±na ve Ermeni kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±na sahip Ã§Ä±kmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te artarak sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "Ãœlkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, gÃ¼venliÄŸi ve mutluluÄŸu bizim iÃ§in Ã¶zel Ã¶neme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n dahi Ã¶tekileÅŸtirilmesine, dÄ±ÅŸlanmasÄ±na, kendini ikinci sÄ±nÄ±f hissetmesine tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yoktur." ifadelerini kullandÄ±.