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Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k darbe
Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k darbe

ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK Ã¼yelerinin sÄ±zmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in 3 bin 200 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin katÄ±lÄ±mÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonda, 40 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, tespit edilen Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) dÃ¼zenlenen operasyonda Ã¶rgÃ¼te bÃ¼yÃ¼k darbe vuruluyor.

PKK'lÄ±larÄ±n Irak'Ä±n kuzeyinden TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmasÄ±nÄ± engellemek, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu Ã¼yeleri etkisiz hale getirmek, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± imha etmek iÃ§in 19 Nisan'da baÅŸlatÄ±lan, "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Yunus ErtÃ¼rk" operasyonu baÅŸarÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.

2. Ordu KomutanÄ± Korgeneral Ä°smail Metin Temel'in yÃ¶nettiÄŸi operasyona 3 bin askerin yanÄ± sÄ±ra 200 gÃ¼venlik korucusu da destek veriyor.

OPERASYONA Ä°SMÄ° VERÄ°LDÄ°

Operasyona, Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 4 Nisan gÃ¼nÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince dÃ¼zenlenen operasyonda, arama faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten askerlerin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin araziye Ã¶nceden tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirmesi sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 3 askerden "Uzman Ã‡avuÅŸ Yunus ErtÃ¼rk"Ã¼n adÄ± verildi.

Operasyonda OnbaÅŸÄ± Mehmet YavÅŸan ile Uzman Ã‡avuÅŸ Ufuk BingÃ¶l de ÅŸehit olmuÅŸtu.

ÅžÄ±rnak 23. Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Hudut Ã–zel Harekat birliklerince Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Bestler Dereler, GeymiÅŸule, NezirkÄ±na ve HisarkapÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸunlaÅŸan operasyonda sÃ¶z konusu bÃ¶lgede tespit edilen terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu barÄ±nma alanlarÄ± ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha ediliyor.

Ä°nsansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen terÃ¶ristlerin kaÃ§Ä±ÅŸ gÃ¼zergahlarÄ±na helikopterlerle sevk edilen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri indiriliyor.

40 PKK ÃœYESÄ° ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

GeniÅŸ kapsamlÄ± operasyonda dÃ¼n itibarÄ±yla etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±Â 40'a yÃ¼kseldi.

Arazide yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. SÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi.

"HAÃ‡ ÅžEKLÄ°NDE KOLYE" Ã‡IKTI

Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristler arasÄ±nda Bestler-Dereler bÃ¶lgesinin sÃ¶zde cephe sorumlusu Ä°ran asÄ±llÄ± "Saro" kod adlÄ± Salar Acem de bulunuyor.

PKK mensubu Acem'in boynunda Hazreti Ä°sa figÃ¼rlÃ¼ haÃ§ ÅŸeklinde kolye bulundu.



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