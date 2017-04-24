Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k darbe

ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) dÃ¼zenlenen operasyonda Ã¶rgÃ¼te bÃ¼yÃ¼k darbe vuruluyor.
PKK'lÄ±larÄ±n Irak'Ä±n kuzeyinden TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmasÄ±nÄ± engellemek, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu Ã¼yeleri etkisiz hale getirmek, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± imha etmek iÃ§in 19 Nisan'da baÅŸlatÄ±lan, "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Yunus ErtÃ¼rk" operasyonu baÅŸarÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.
2. Ordu KomutanÄ± Korgeneral Ä°smail Metin Temel'in yÃ¶nettiÄŸi operasyona 3 bin askerin yanÄ± sÄ±ra 200 gÃ¼venlik korucusu da destek veriyor.
Operasyona, Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 4 Nisan gÃ¼nÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince dÃ¼zenlenen operasyonda, arama faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten askerlerin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin araziye Ã¶nceden tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirmesi sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 3 askerden "Uzman Ã‡avuÅŸ Yunus ErtÃ¼rk"Ã¼n adÄ± verildi.
Operasyonda OnbaÅŸÄ± Mehmet YavÅŸan ile Uzman Ã‡avuÅŸ Ufuk BingÃ¶l de ÅŸehit olmuÅŸtu.
ÅžÄ±rnak 23. Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Hudut Ã–zel Harekat birliklerince Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Bestler Dereler, GeymiÅŸule, NezirkÄ±na ve HisarkapÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸunlaÅŸan operasyonda sÃ¶z konusu bÃ¶lgede tespit edilen terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu barÄ±nma alanlarÄ± ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha ediliyor.
Ä°nsansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen terÃ¶ristlerin kaÃ§Ä±ÅŸ gÃ¼zergahlarÄ±na helikopterlerle sevk edilen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri indiriliyor.
GeniÅŸ kapsamlÄ± operasyonda dÃ¼n itibarÄ±yla etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±Â 40'a yÃ¼kseldi.
Arazide yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. SÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi.
Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristler arasÄ±nda Bestler-Dereler bÃ¶lgesinin sÃ¶zde cephe sorumlusu Ä°ran asÄ±llÄ± "Saro" kod adlÄ± Salar Acem de bulunuyor.
PKK mensubu Acem'in boynunda Hazreti Ä°sa figÃ¼rlÃ¼ haÃ§ ÅŸeklinde kolye bulundu.
Ä°TÃœ ARI Teknokent Operasyon Grup BaÅŸkanÄ± Tabak, "(Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent'te kurulacak Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ±) Tesisin iki-Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde bugÃ¼nÃ¼n deÄŸerleriyle yaklaÅŸÄ±k olarak 500-600 milyon liralÄ±k Ar-Ge cirosuna ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz"
AyvalÄ±k ilÃ§esinde bin 500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen Tevrat, Helenistik dÃ¶neme ait taÅŸ kabartma, kÃ¼nye ve kÃ¼peler ile SelÃ§uklu dÃ¶neminde bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen sikkeler ele geÃ§irildi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK Ã¼yelerinin sÄ±zmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in 3 bin 200 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin katÄ±lÄ±mÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonda, 40 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, tespit edilen Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "Ãœlkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, gÃ¼venliÄŸi ve mutluluÄŸu bizim iÃ§in Ã¶zel Ã¶neme sahiptir." dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len, eski savcÄ± Ã–z, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni DumanlÄ±, gazeteciler Arslan ve GÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 51 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ege Denizi'nde Midilli aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Ã–zel Oturumu'ndaki sÃ¶zlerini eleÅŸtirerek "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hala kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi devam ediyor. Sani vatandaÅŸ yarÄ±n oy kullanacakmÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonuna devam ediyor" dedi
ElazÄ±ÄŸ'da bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,59'un altÄ±na gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor
Taksim'de 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na Bakan Soylu'dan izin Ã§Ä±kmadÄ±
TÃ¼rkiye genelinde martta 128 bin 923 konut satÄ±ldÄ±. GeÃ§en ay satÄ±lan konut sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 27, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise yÃ¼zde 10 artÄ±ÅŸ kaydetti.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 146,9 lira ile yaklaÅŸÄ±k 3 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt geneli ve Balkanlarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda internet hatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun nedeniyle duran geÃ§iÅŸler yeniden baÅŸladÄ±