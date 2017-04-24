15:25, 24 Nisan 2017 Pazartesi

IKBY'deki yÃ¶rÃ¼klerden PKK'ya tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerindeki yÃ¶rÃ¼kler, PKK'nÄ±n baskÄ±larÄ± nedeniyle bu yÄ±l yaylalara Ã§Ä±kmayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Irak-Ä°ran sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde yer alan Erbil'e baÄŸlÄ± Sidekan kasabasÄ±ndaki yÃ¶rÃ¼kler, KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesine yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda PKK'ya tepki gÃ¶sterdi.

Sidekan'daki yÃ¶rÃ¼klerden Hamid Avla, "Her yÄ±l hayvanlarÄ±mÄ±zÄ± otlatmak iÃ§in sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki yaylalara Ã§Ä±kÄ±yorduk. Ä°ki mevsimi orada geÃ§iriyorduk. Bu yÄ±l PKK'nÄ±n tehdidi ve zorla topladÄ±ÄŸÄ± haraÃ§lardan dolayÄ± yaylaya Ã§Ä±kmama kararÄ± aldÄ±k." dedi.

Avla, son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r yayladan hiÃ§bir kazanÃ§ elde etmediklerini, aksine verdikleri haraÃ§lardan dolayÄ± zarar gÃ¶rÃ¼p eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Yaylaya Ã§Ä±kÄ±p geÃ§imlerini saÄŸlamalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde PKK'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k engel teÅŸkil ettiÄŸini dile getiren Avla, "YaylalarÄ±mÄ±zÄ± ziyaret edemiyoruz. EÄŸer onlar (PKK) olmasaydÄ± Ã§ok verimli yaylalardan birÃ§ok Ã¼rÃ¼n elde edebilirdik." diye konuÅŸtu.

PKK'ya tepki gÃ¶steren bir baÅŸka SidekanlÄ± HurÅŸid Muhammed de ailelerinin geÃ§imini yÃ¶rÃ¼klÃ¼k yaparak kazandÄ±klarÄ±nÄ±, ancak bu yÄ±l yaylalara Ã§Ä±kamayacaklarÄ±nÄ± ve hayvanlarÄ±nÄ± kaybetme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Muhammed, "PKK, sorun Ã§Ä±karmaya ve haraÃ§ almaya devam ederse yÃ¶rÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ bÄ±rakmak zorunda kalacaÄŸÄ±z. BÃ¶yle bir durumda ekonomik olarak bÃ¼yÃ¼k zarara gireceÄŸiz." dedi.

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