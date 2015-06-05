DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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17:22, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Irak
15:38, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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"Havice Irak'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±dÄ±r"

Irak Meclisi KerkÃ¼k Arap Listesi milletvekili Mafraci, stratejik olarak Havice'nin Musul operasyonu Ã¶ncesinde DEAÅž'tan kurtarÄ±mÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Havice, Irak'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±dÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kenti genelinde en bÃ¼yÃ¼k Arap nÃ¼fusu barÄ±ndÄ±ranÂ HaviceÂ ilÃ§esinin 3 yÄ±ldan bu yana DEAÅž'tan kurtarÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ±, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin artmasÄ±na neden oluyor.

KerkÃ¼klÃ¼ Araplar mevcut durumdan merkezi hÃ¼kÃ¼met ile BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'yi sorumlu tutuyor.

DeÄŸerlendirmelerde bulunan IraklÄ± siyasiler, merkezi hÃ¼kÃ¼metin Havice kurtarÄ±lmadan Musul operasyonunu baÅŸlatmasÄ±nÄ± "hata" olarak nitelendirirken, son bir yÄ±ldÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ablukasÄ± altÄ±nda tutulan ilÃ§edeki insani durumun geldiÄŸi tehlikeli boyutlara dikkati Ã§ekiyor.

Irak Meclisi KerkÃ¼k Arap Listesi milletvekili Halid el-Mafraci, stratejik olarak Havice'nin Musul operasyonu Ã¶ncesinde DEAÅž'tan kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

"Ä°BADÄ°'NÄ°N HAVÄ°YE KURTARILMADAN MUSUL OPERASYONUNU BAÅžLATMASI HATAYDI"

Mafraci, "BaÅŸbakan Ä°badi'nin, Havice kurtarÄ±lmadan Musul operasyonunu baÅŸlatmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hataydÄ±. Musul'a odaklanan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Havice ilÃ§esini ihmal etti." dedi.

KerkÃ¼k'Ã¼n batÄ±sÄ±nda bulunan Havice ilÃ§esinin Salahaddin ve Musul sÄ±nÄ±rlarÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± stratejik aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemli bir konuma sahip olduÄŸunu vurgulayan Mafraci, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DEAÅž KerkÃ¼k kent merkezi, Salahaddin ve Musul'a saldÄ±rmak iÃ§in Havice'yi bir Ã¼s olarak kullanÄ±yor. Ä°lÃ§enin geri alÄ±nmamasÄ± halinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerde yeni saldÄ±rÄ± tehlikesi devam edecektir. Musul'dan Ã¶nce Havice operasyonu dÃ¼zenlenmeliydi. Askeri tahminlere gÃ¶re operasyonun baÅŸlamasÄ± halinde Havice 10 gÃ¼n iÃ§erisinde DEAÅž'tan temizlenebilirdi. BÃ¶ylece Musul operasyonu da bu kadar zor ve yavaÅŸ olmazdÄ±. Havice, Irak'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±dÄ±r."

"HAVÄ°CE'DE MAHSUR KALAN SÄ°VÄ°LLER Ã–LÃœM KALIM MÃœCADELESÄ° VERÄ°YOR"

KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Arap Grubu Ã¼yesi Burhan el-AsiÂ ise Havice'de yÃ¼z binlerce sivilin Ã¶lÃ¼m kalÄ±m mÃ¼cadelesi verdiÄŸini dile getirdi.

Asi ilÃ§edeki sivillerin durumuna iliÅŸkin "Havice, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r DEAÅž Ã¼yelerinin hakimiyetinde ve son bir yÄ±ldÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ablukasÄ±yla tarihinin en zor dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor. Orada mahsur kalan siviller Ã¶lÃ¼m kalÄ±m mÃ¼cadelesi veriyor. Ä°lÃ§ede tÃ¼m gÄ±da stoklarÄ± tÃ¼kenmiÅŸ durumda. Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti operasyon kararÄ± almayarak sivilleri adeta Ã¶lÃ¼me terk ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

BÄ°R YILDA KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžAN 650 SÄ°VÄ°L Ã–LDÃœ

Asi, Havice'den gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§mak isteyen binlerce sivilin, Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nlar veya aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatarak, "AÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunan siviller, tÃ¼m tehlikeleri gÃ¶ze alarak bÃ¶lgeden kaÃ§maya devam ediyor. Son bir yÄ±l iÃ§inde Havice'den kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yaklaÅŸÄ±k 650 sivil Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nlara basarak hayatÄ±nÄ± kaybetti." diye konuÅŸtu.

DEAÅž, Haziran 2014'ten bu yana KerkÃ¼k'Ã¼n Havice ilÃ§esi ile ona baÄŸlÄ± Riyaz, Abbasiye ve ReÅŸad kasabalarÄ±nÄ± elinde tutmaya devam ediyor.



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