DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kenti genelinde en bÃ¼yÃ¼k Arap nÃ¼fusu barÄ±ndÄ±ranÂ HaviceÂ ilÃ§esinin 3 yÄ±ldan bu yana DEAÅž'tan kurtarÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ±, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin artmasÄ±na neden oluyor.
KerkÃ¼klÃ¼ Araplar mevcut durumdan merkezi hÃ¼kÃ¼met ile BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'yi sorumlu tutuyor.
DeÄŸerlendirmelerde bulunan IraklÄ± siyasiler, merkezi hÃ¼kÃ¼metin Havice kurtarÄ±lmadan Musul operasyonunu baÅŸlatmasÄ±nÄ± "hata" olarak nitelendirirken, son bir yÄ±ldÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ablukasÄ± altÄ±nda tutulan ilÃ§edeki insani durumun geldiÄŸi tehlikeli boyutlara dikkati Ã§ekiyor.
Irak Meclisi KerkÃ¼k Arap Listesi milletvekili Halid el-Mafraci, stratejik olarak Havice'nin Musul operasyonu Ã¶ncesinde DEAÅž'tan kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Mafraci, "BaÅŸbakan Ä°badi'nin, Havice kurtarÄ±lmadan Musul operasyonunu baÅŸlatmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hataydÄ±. Musul'a odaklanan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Havice ilÃ§esini ihmal etti." dedi.
KerkÃ¼k'Ã¼n batÄ±sÄ±nda bulunan Havice ilÃ§esinin Salahaddin ve Musul sÄ±nÄ±rlarÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± stratejik aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemli bir konuma sahip olduÄŸunu vurgulayan Mafraci, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"DEAÅž KerkÃ¼k kent merkezi, Salahaddin ve Musul'a saldÄ±rmak iÃ§in Havice'yi bir Ã¼s olarak kullanÄ±yor. Ä°lÃ§enin geri alÄ±nmamasÄ± halinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerde yeni saldÄ±rÄ± tehlikesi devam edecektir. Musul'dan Ã¶nce Havice operasyonu dÃ¼zenlenmeliydi. Askeri tahminlere gÃ¶re operasyonun baÅŸlamasÄ± halinde Havice 10 gÃ¼n iÃ§erisinde DEAÅž'tan temizlenebilirdi. BÃ¶ylece Musul operasyonu da bu kadar zor ve yavaÅŸ olmazdÄ±. Havice, Irak'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±dÄ±r."
KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Arap Grubu Ã¼yesi Burhan el-AsiÂ ise Havice'de yÃ¼z binlerce sivilin Ã¶lÃ¼m kalÄ±m mÃ¼cadelesi verdiÄŸini dile getirdi.
Asi ilÃ§edeki sivillerin durumuna iliÅŸkin "Havice, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r DEAÅž Ã¼yelerinin hakimiyetinde ve son bir yÄ±ldÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ablukasÄ±yla tarihinin en zor dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor. Orada mahsur kalan siviller Ã¶lÃ¼m kalÄ±m mÃ¼cadelesi veriyor. Ä°lÃ§ede tÃ¼m gÄ±da stoklarÄ± tÃ¼kenmiÅŸ durumda. Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti operasyon kararÄ± almayarak sivilleri adeta Ã¶lÃ¼me terk ediyor." ifadelerini kullandÄ±.
Asi, Havice'den gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§mak isteyen binlerce sivilin, Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nlar veya aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatarak, "AÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunan siviller, tÃ¼m tehlikeleri gÃ¶ze alarak bÃ¶lgeden kaÃ§maya devam ediyor. Son bir yÄ±l iÃ§inde Havice'den kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yaklaÅŸÄ±k 650 sivil Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nlara basarak hayatÄ±nÄ± kaybetti." diye konuÅŸtu.
DEAÅž, Haziran 2014'ten bu yana KerkÃ¼k'Ã¼n Havice ilÃ§esi ile ona baÄŸlÄ± Riyaz, Abbasiye ve ReÅŸad kasabalarÄ±nÄ± elinde tutmaya devam ediyor.
Nangarhar vilayetinin AÃ§in ilÃ§esinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Mahkeme, kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada tekrar yargÄ±lanan 156 kiÅŸiden 20'sinin yeniden idamÄ±na hÃ¼kmetti
Filipinli avukat Sabio, Ã¼lkesinin Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte ve diÄŸer 11 yetkili hakkÄ±nda UCM'ye ÅŸikayet dilekÃ§esi gÃ¶nderdi
Rusya'nÄ±n DaÄŸÄ±stan bÃ¶lgesinde bir okulda bir el bombasÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Paris Camisi YÃ¶neticisi Boubakeur cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda Macron'a oy verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Hindistan'Ä±n Ã‡attisgarh eyaletindeki Maocu isyancÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 paramiliter asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak Meclisi KerkÃ¼k Arap Listesi milletvekili Mafraci, stratejik olarak Havice'nin Musul operasyonu Ã¶ncesinde DEAÅž'tan kurtarÄ±mÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Havice, Irak'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±dÄ±r" dedi
Erbil'in Sidekan kasabasÄ±ndaki yÃ¶rÃ¼kler PKK'nÄ±n tehdidi ve zorla topladÄ±ÄŸÄ± haraÃ§lardan dolayÄ± yaylaya Ã§Ä±kmama kararÄ± aldÄ±
Oxfam, uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara Yemen'e yardÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rma, Ã§atÄ±ÅŸan taraflara silah satan devletlere de buna son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, Humus'un kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Hola bÃ¶lgesine 18 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da 2'si kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Mazhar, "BugÃ¼n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek ve 'sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, sizden vazgeÃ§medik' demek iÃ§in buradayÄ±z" dedi
Ä°ngiltere'de eÄŸitim gÃ¶ren Malezya'nÄ±n yeni Kral'Ä± V .Muhammed resmen gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'e sÃ¼rpriz ziyarette bulunan ABD Savunma BakanÄ± EÅŸref Gani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Japon destroyerler ve USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu ortak tatbikata baÅŸladÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, oylarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 800 bin artÄ±rdÄ±