15:51, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Hindistan'da Maocu isyancÄ±lar paramiliter gÃ¼Ã§lere saldÄ±rdÄ±





Hindistan'Ä±n Ã‡attisgarh eyaletindeki Maocu isyancÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 paramiliter asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n orta kesiminde Maocu isyancÄ±larÄ±n 12 paramiliter askeri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, 6'sÄ±nÄ± da yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet yetkilisi Jitendra Shukla, Maocu isyancÄ±larÄ±n, Ã‡attisgarh eyaletinde Sukma bÃ¶lgesinde yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸÃ§ileri koruyan paramiliter gÃ¼Ã§lere daÄŸlÄ±k alandan ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±da 12 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aktaran Shukla, yaralÄ± 6 askerin de helikopterle hastaneye sevk edildiÄŸini kaydetti. Maocu isyancÄ±larÄ±n Sukma ormanÄ±nda geÃ§en ay dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±da 11 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 3 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancÄ±lar, 1967'den bu yana Hindistan'Ä±n kuzeyi, doÄŸusu ve merkezindeki birÃ§ok eyalette silahlÄ± eylemler dÃ¼zenliyor. Maocu isyancÄ±lar, kabile halklarÄ±nÄ±n ve yoksullarÄ±n daha geniÅŸ haklara sahip olmasÄ± iÃ§in Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor.

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