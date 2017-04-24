Hindistan'da Maocu isyancÄ±lar paramiliter gÃ¼Ã§lere saldÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'Ä±n orta kesiminde Maocu isyancÄ±larÄ±n 12 paramiliter askeri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, 6'sÄ±nÄ± da yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Emniyet yetkilisi Jitendra Shukla, Maocu isyancÄ±larÄ±n, Ã‡attisgarh eyaletinde Sukma bÃ¶lgesinde yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸÃ§ileri koruyan paramiliter gÃ¼Ã§lere daÄŸlÄ±k alandan ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rÄ±da 12 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aktaran Shukla, yaralÄ± 6 askerin de helikopterle hastaneye sevk edildiÄŸini kaydetti.
Maocu isyancÄ±larÄ±n Sukma ormanÄ±nda geÃ§en ay dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±da 11 asker hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 3 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancÄ±lar, 1967'den bu yana Hindistan'Ä±n kuzeyi, doÄŸusu ve merkezindeki birÃ§ok eyalette silahlÄ± eylemler dÃ¼zenliyor. Maocu isyancÄ±lar, kabile halklarÄ±nÄ±n ve yoksullarÄ±n daha geniÅŸ haklara sahip olmasÄ± iÃ§in Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor.
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