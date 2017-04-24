Paris Camisi'nden ikinci turda Macron'a destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli camilerden biri olan Paris Camisinin YÃ¶neticisi Dalil Boubakeur, Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlara, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin ikinci turunda YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'a oy verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Boubakeur, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin Fransa'nÄ±n ve dini azÄ±nlÄ±klarÄ±n kaderini belirleyici olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin tehdidine karÅŸÄ± tÃ¼m FransÄ±zlarÄ±n birlik iÃ§inde olmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Fransa'daki herkes gibi MÃ¼slÃ¼man vatandaÅŸlarÄ±n da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ, Ä±rkÃ§Ä± ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere karÅŸÄ± durmasÄ± gerektiÄŸini belirten Boubakeur, bunu nedenle Fransa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde Macron'a oy vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Paris'te 1930'lu yÄ±llarda aÃ§Ä±lan Paris Camisi, Fransa'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fus iÃ§in sembolik deÄŸere sahip.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turunda, Macron ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ilk iki sÄ±rayÄ± aldÄ±. Macron oylarÄ±n yÃ¼zde 23,9'unu alarak seÃ§imden birinci Ã§Ä±ktÄ±. Le Pen ise yÃ¼zde 21,4'lÃ¼k oy oranÄ±yla ikinci oldu.
Fransa'da Macron ve Le Pen'in cumhurbaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ikinci tur seÃ§im 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.
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Paris Camisi YÃ¶neticisi Boubakeur cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda Macron'a oy verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
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