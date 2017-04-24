16:14, 24 Nisan 2017 Pazartesi

BalÄ±kesir'de tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda bin 500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen Tevrat ile Helenistik dÃ¶neme ait taÅŸ kabartma, kÃ¼nye ve kÃ¼peler ile ele geÃ§irildi, 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Jandarma ekipleri, istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan BingÃ¶l ve Ä°stanbul'dan tarihi eser getirdikleri deÄŸerlendirilen 2 ÅŸÃ¼pheliyle alÄ±cÄ± gibi davranarak pazarlÄ±k yaptÄ±. AlÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in iki ayrÄ± adrese Ã§aÄŸrÄ±lan A.B. ve Y.Y, eÅŸ zamanlÄ± operasyonda suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.

ZanlÄ±larÄ±n Ã¼zerilerinde ve Ã§antalarÄ±nda bin 500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen deri Ã¼zerine yazÄ±lmÄ±ÅŸ Tevrat, Helenistik dÃ¶nemine ait taÅŸ kabartma ve metal heykel ile kÃ¼pe ve kolyeler, SelÃ§uklu SultanÄ± Alaeddin Keykubad tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen 200 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bronz sikke bulundu.

KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince el konulan tarihi eserler, BalÄ±kesir MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.

ZanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.