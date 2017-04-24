BalÄ±kesir'de tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda bin 500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen Tevrat ile Helenistik dÃ¶neme ait taÅŸ kabartma, kÃ¼nye ve kÃ¼peler ile ele geÃ§irildi, 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Jandarma ekipleri, istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan BingÃ¶l ve Ä°stanbul'dan tarihi eser getirdikleri deÄŸerlendirilen 2 ÅŸÃ¼pheliyle alÄ±cÄ± gibi davranarak pazarlÄ±k yaptÄ±. AlÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in iki ayrÄ± adrese Ã§aÄŸrÄ±lan A.B. ve Y.Y, eÅŸ zamanlÄ± operasyonda suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.
ZanlÄ±larÄ±n Ã¼zerilerinde ve Ã§antalarÄ±nda bin 500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen deri Ã¼zerine yazÄ±lmÄ±ÅŸ Tevrat, Helenistik dÃ¶nemine ait taÅŸ kabartma ve metal heykel ile kÃ¼pe ve kolyeler, SelÃ§uklu SultanÄ± Alaeddin Keykubad tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen 200 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bronz sikke bulundu.
KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince el konulan tarihi eserler, BalÄ±kesir MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.
ZanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°TÃœ ARI Teknokent Operasyon Grup BaÅŸkanÄ± Tabak, "(Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent'te kurulacak Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ±) Tesisin iki-Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde bugÃ¼nÃ¼n deÄŸerleriyle yaklaÅŸÄ±k olarak 500-600 milyon liralÄ±k Ar-Ge cirosuna ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz"
AyvalÄ±k ilÃ§esinde bin 500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen Tevrat, Helenistik dÃ¶neme ait taÅŸ kabartma, kÃ¼nye ve kÃ¼peler ile SelÃ§uklu dÃ¶neminde bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen sikkeler ele geÃ§irildi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK Ã¼yelerinin sÄ±zmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in 3 bin 200 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin katÄ±lÄ±mÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonda, 40 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, tespit edilen Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "Ãœlkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, gÃ¼venliÄŸi ve mutluluÄŸu bizim iÃ§in Ã¶zel Ã¶neme sahiptir." dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len, eski savcÄ± Ã–z, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni DumanlÄ±, gazeteciler Arslan ve GÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 51 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ege Denizi'nde Midilli aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Ã–zel Oturumu'ndaki sÃ¶zlerini eleÅŸtirerek "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hala kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi devam ediyor. Sani vatandaÅŸ yarÄ±n oy kullanacakmÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonuna devam ediyor" dedi
ElazÄ±ÄŸ'da bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,59'un altÄ±na gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor
Taksim'de 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na Bakan Soylu'dan izin Ã§Ä±kmadÄ±
TÃ¼rkiye genelinde martta 128 bin 923 konut satÄ±ldÄ±. GeÃ§en ay satÄ±lan konut sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 27, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise yÃ¼zde 10 artÄ±ÅŸ kaydetti.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 146,9 lira ile yaklaÅŸÄ±k 3 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt geneli ve Balkanlarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda internet hatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun nedeniyle duran geÃ§iÅŸler yeniden baÅŸladÄ±