16:27, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°TÃœ KampÃ¼sÃ¼'ne otomotiv Ar-Ge tesisi kurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) ARI Teknokent Operasyon Grup BaÅŸkanÄ± (COO) GÃ¶kÃ§e Tabak, Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent'te kurulacak Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ±'nda otomotiv Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Tesisin iki-Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde bugÃ¼nÃ¼n deÄŸerleriyle yaklaÅŸÄ±k olarak 500-600 milyon liralÄ±k Ar-Ge cirosuna ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz." dedi.

Tabak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼'nÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°TÃœ ve Ä°TÃœ ARI Teknokent tarafÄ±ndan Swissotel'de dÃ¼zenlenen Next Mobility Summitâ€™te "Otomotiv & Hareketlilik KÃ¼mesi" baÅŸlÄ±klÄ± bir sunum yaptÄ±.

Sunumunda dijitalleÅŸmeyle birlikte yeniden evrilen otomotiv endÃ¼strisine teknoloji Ã¼retmek ve geliÅŸtirmenin Ã¶neminin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Tabak, otomotiv paydaÅŸlarÄ±nÄ±n diÄŸer mobil sektÃ¶rlerle sÃ¼rekli etkileÅŸim halinde olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent bÃ¼nyesinde Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ± isimli yeni bir Ar-Ge merkezi kuracaklarÄ± bilgisini veren Tabak, tesisin otomotiv sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in buluÅŸma ve teknoloji geliÅŸtirme merkezi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Â "TESÄ°SÄ°N BÄ°N- BÄ°N 200 ARASI Ä°STÄ°HDAM GETÄ°RECEÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœNÃœYORUZ"

Â GÃ¶kÃ§e Tabak, Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ±'nÄ±n yaÅŸayan bir yapÄ± halinde TÃ¼rk otomotiv endÃ¼strisine nitelikli katkÄ± sunacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Otomotiv endÃ¼strisini bir araya getirecek yeni bir Ar-Ge tesisi kuracaÄŸÄ±z. Ä°smi ARI 7 Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ± olacak bu tesis, Ä°TÃœ KampÃ¼sÃ¼ iÃ§inde yer alacak.

Bu binayÄ± 85 milyon liralÄ±k bir yatÄ±rÄ±mla hayata geÃ§ireceÄŸiz, 32 bin metrekare kapalÄ± alanÄ± bulunuyor. Åžu anda Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent'in halihazÄ±rdaki 120 bin metrekarelik kapalÄ± alanÄ±nÄ±n Ã¼zerine 32 bin metrekare daha gelecek. Toplam araÃ§ yÃ¼zde 25 gibi bir oranda artacak."

Åžu anda Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent'te yaklaÅŸÄ±k 6 bin 500 kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tabak, "KuracaÄŸÄ±mÄ±z tesisin Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent'in istihdam sayÄ±sÄ±na bin-bin 200 arasÄ± ek Ar-Ge personel istihdamÄ± katkÄ±sÄ± getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Tesisin iki-Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde de bugÃ¼nÃ¼n deÄŸerleriyle yaklaÅŸÄ±k olarak 500-600 milyon liralÄ±k Ar-Ge cirosuna ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"TESTLER VE GELÄ°ÅžTÄ°RMELER YAPILACAK"

Tabak, tesisin iÃ§inde Ä°TÃœ'nÃ¼n Ä°leri AraÃ§ Teknolojileri Ar-Ge Merkezi'nin de bulunacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, bu merkezin 7 bin metrekare alanla TÃ¼rk otomotiv sanayisine hizmet vereceÄŸini anlattÄ±.

Tabak ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ± sadece bir ofis alanÄ± deÄŸil. Ä°Ã§inde Ä°TÃœ'nÃ¼n Ä°leri AraÃ§ Teknolojileri Ar-Ge Merkezi olacak. Bu sanayiye de hizmet verecek. AynÄ± zamanda oradaki, tematik binadaki tÃ¼m firmalara da hizmet veriyor olacak, 7 bin metrekarelik bir alan. Burada testler ve geliÅŸtirmeler yapÄ±lacak. Ã¶zellikle Ã§eÅŸitli motorlarÄ±n geliÅŸtirme testleri, araÃ§ gÃ¼Ã§ aktarma organlarÄ± test sistemleri gibi testler olacak. Ã‡eÅŸitli elektrikli araÃ§, batarya geliÅŸtirmeleri olacak."

"GELECEÄžÄ°N OTOMOBÄ°LLERÄ°NÄ° YAPARKEN Ã‡EVREYÄ° GÃ–Z Ã–NÃœNE ALMAMIZ GEREKLÄ°"

Â Ä°TÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mehmet Karaca, 1982 yapÄ±mÄ± Blade Runner filminin 2000'li yÄ±llarÄ±n Los Angeles'Ä±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Hem karada gidebilen hem de havada gidebilen araÃ§lar otonom araÃ§lar ve insanlar vardÄ± filmde. Fakat oradaki en bÃ¼yÃ¼k problemlerden bir tanesi gÃ¼neÅŸin gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi ki California iÃ§in Ã§ok enderdir, puslu, kasvetli, hava kirliliÄŸinin en fazla olduÄŸu bir alan tasavvur edilmiÅŸtir. Åžimdi geleceÄŸin otomobillerini yaparken Ã§evreyi mutlak suretle gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almamÄ±z gerekli." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ä°TÃœ'nÃ¼n ilk tematik teknokent olarak 3 sene Ã¶nce hizmete sunduÄŸu Enerji Teknokent'ine uygun olarak ARI 7 Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ±'nÄ± aÃ§acaklarÄ±nÄ± anlatan Karaca, "Bu konuda hem KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±za hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±za gerÃ§ekten teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bir miktarÄ± biz koyuyoruz, bir miktarda da her iki bakanlÄ±k bize yardÄ±mcÄ± olacaklar. Bu konuda her iki bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za da teÅŸekkÃ¼r ederim." diye konuÅŸtu.

Next Mobility Summit, TÃ¼rkiye Elektrikli ve Hibrit AraÃ§lar DerneÄŸi (TEHAD) Kurucusu Berkan Bayram'Ä±n moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± "Elektrikli AraÃ§ Teknolojileri" isimli panelle devam edecek. Bu panelin ardÄ±ndan ise "AkÄ±llÄ± Åžehirlerde AkÄ±llÄ± Hareketlilik" konulu bir panel dÃ¼zenlenecek.