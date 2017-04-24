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17:23, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Avrupa
16:44, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Rusya'da okulda patlama
Rusya'da okulda patlama

Rusya'nÄ±n DaÄŸÄ±stan bÃ¶lgesinde bir okulda bir el bombasÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n DaÄŸÄ±stan bÃ¶lgesinde bir okulda bir el bombasÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 Ã§ocuk ise yaralandÄ±.

Okulun mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžamil Abakarov'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Ã¶ÄŸrencilerden birinin getirdiÄŸi bir el bombasÄ± bilgisayar laboratuvarÄ±nda patladÄ±. Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re patlama sonucunda bir Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 Ã¶ÄŸrenci ise yaralandÄ±.

Yaralanan Ã¶ÄŸrencilerden Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n, yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸu ve durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtiliyor. AyrÄ±ca el bombasÄ±nÄ± okula getiren 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular rusya daÄŸÄ±stan
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