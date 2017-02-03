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16:55, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Duterte UCM'ye ÅŸikayet edildi
Duterte UCM'ye ÅŸikayet edildi

Filipinli avukat Sabio, Ã¼lkesinin Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte ve diÄŸer 11 yetkili hakkÄ±nda UCM'ye ÅŸikayet dilekÃ§esi gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinli bir avukat, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'yi, Ã¼lkede iÅŸlenen toplu katliamlarla ilgili UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) suÃ§ duyurusunda bulundu.

New York Times'in haberine gÃ¶re, Filipinli avukat Jude Sabio, Duterte'nin, uyuÅŸturucu taciri olmakla yada diÄŸer suÃ§larÄ± iÅŸlemekle suÃ§lanan ÅŸÃ¼phelilerin yargÄ±sÄ±z infazÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili deliller iÃ§eren belgeleri UCM'nin Ã–n YargÄ±lama Dairesi'ne sundu.

Sabio, Duterte'nin, UCM'ye Davao ÅŸehri belediye baÅŸkanÄ±yken bir Ã¶lÃ¼m timi tarafÄ±ndan bin 400 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle baÄŸlantÄ±lÄ± 77 sayfalÄ±k ÅŸikayet dilekÃ§esi yazdÄ±.

Duterte'nin devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturduÄŸu 2016'nÄ±n haziran ayÄ±ndan bu yana 7 bin uyuÅŸturucu ÅŸÃ¼phelisinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Sabio, "Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n ve onun Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin UCM tarafÄ±ndan yargÄ±lanmalarÄ±nÄ±, dava sonucunda da suÃ§lu bulunarak hapis cezasÄ±na veya Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na mahkum edilmelerini" talep etti.

Åžikayetini UCM BaÅŸsavcÄ±sÄ± Fatou Bensouda'ya gÃ¶nderen Sabio, Duterte'nin "tekrar tekrar, deÄŸiÅŸmeden ve sÃ¼rekli" toplu cinayet iÅŸlemiÅŸ olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Sabio, Bensouda'ya gÃ¶nderdiÄŸi dilekÃ§eye giriÅŸ mektubunda, "Bu konudaki olumlu tavrÄ±nÄ±z yalnÄ±zca uluslararasÄ± cezai adaletin sonuÃ§lanmasÄ±na hizmet etmekle kalmayÄ±p, aynÄ± zamanda Filipinler'deki bu karanlÄ±k, canice ve kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemin sona ermesinin de baÅŸlangÄ±cÄ± olacaktÄ±r." ifadesine yer verdi.

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini 30 Haziran'da devralan Duterte, uyuÅŸturucu ve yolsuzlukla mÃ¼cadeleye Ã¶ncelik vereceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Duterte'nin uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde emniyet gÃ¼Ã§lerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce ÅŸÃ¼pheli, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte, geÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aÅŸaÄŸÄ± atmakla tehdit etmiÅŸ, "EÄŸer yolsuzluk yaptÄ±ysanÄ±z, sizi helikopterle yakalarÄ±m ve aÅŸaÄŸÄ±ya atarÄ±m." demiÅŸti.

Duterte, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda geceleri Davao Ã§evresinde motosikletle dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸÃ¼phelileri bizzat Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸti. Polise, "Ben yapabiliyorsam, siz neden yapmayasÄ±nÄ±z?" demek istediÄŸini savunan Duterte, "Davao sokaklarÄ±nda devriye gezer, bela arardÄ±m. Meydan okusunlar diye beklerdim ki onlarÄ± Ã¶ldÃ¼rebileyim." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶reve gelmeden Ã¶nce Davao'da 20 yÄ±l belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Duterte, hakkÄ±nda Davao Ã–lÃ¼m MangasÄ± (DDS) adlÄ± Ã§etenin tetikÃ§ilerinden biri olduÄŸuna dair Ã§Ä±kan iddialarÄ± ise reddetmiÅŸti. Duterte, 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da Davao'da adam kaÃ§Ä±rma ve tecavÃ¼z suÃ§larÄ±ndan aranan en az Ã¼Ã§ kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Rodrigo Duterte UCM
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