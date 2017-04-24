MÄ±sÄ±r'da 20 darbe karÅŸÄ±tÄ±na

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r'da mahkeme kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada tekrar yargÄ±lanan MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) mensubu 20 kiÅŸi hakkÄ±nda yeniden idam cezasÄ± verdi.
YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Giza Ceza Mahkemesi 156 sanÄ±klÄ± "Kirdase olaylarÄ±" davasÄ±nda daha Ã¶nce idama Ã§arptÄ±rÄ±lan ancak temyize baÅŸvurmalarÄ± Ã¼zerine haklarÄ±nda tekrar yargÄ± sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lan 20 sanÄ±ÄŸÄ±n yeniden idamÄ±na hÃ¼kmetti. Mahkeme heyeti gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere sÃ¶z konusu kiÅŸilerin dosyalarÄ±nÄ±n mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderilmesine karar verdi.
Giza Ceza Mahkemesi 2 Åžubat 2015'te aynÄ± davada 34'Ã¼ firari, 149'u tutuklu toplam 183 sanÄ±k hakkÄ±nda idam, 1 sanÄ±k hakkÄ±nda ise 10 yÄ±l hapis kararÄ± vermiÅŸ, ancak yapÄ±lan itirazlar Ã¼zerine Temyiz Mahkemesi 3 Åžubat 2016'da tutuklu sanÄ±klara verilen idam cezasÄ± ile 1 sanÄ±k hakkÄ±ndaki 10 yÄ±l hapis hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ iptal etmiÅŸti.
AynÄ± davada haklarÄ±nda idam cezasÄ± verilen 6 sanÄ±ÄŸÄ±n da yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YÃ¼ksek Mahkeme onlarÄ± da dava dosyasÄ±na ekleyerek 156 sanÄ±ÄŸÄ±n tekrar yargÄ±lanmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r'da Temmuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok kentte darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmiÅŸ, eyleme katÄ±lan yÃ¼zlerce kiÅŸi "ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±k 12 Åžubat 2014'te hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede sanÄ±klarÄ± "Rabia ve Nahda meydanlarÄ±nÄ±n silah zoruyla boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 14 AÄŸustos 2013'te Kirdase Karakoluna baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, karakolu ateÅŸe vermek ve 2 polis memurunu Ã¶ldÃ¼rmekle" suÃ§lamÄ±ÅŸ, ancak sanÄ±klar tÃ¼m bu iddialarÄ± reddetmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r yasalarÄ±na gÃ¶re mÃ¼ftÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne istiÅŸare amaÃ§lÄ± olarak baÅŸvuruluyor. MÃ¼ftÃ¼ kararÄ± onaylamasa bile hÃ¼kÃ¼m infaz edilebiliyor.
Nangarhar vilayetinin AÃ§in ilÃ§esinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Mahkeme, kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada tekrar yargÄ±lanan 156 kiÅŸiden 20'sinin yeniden idamÄ±na hÃ¼kmetti
Filipinli avukat Sabio, Ã¼lkesinin Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte ve diÄŸer 11 yetkili hakkÄ±nda UCM'ye ÅŸikayet dilekÃ§esi gÃ¶nderdi
Rusya'nÄ±n DaÄŸÄ±stan bÃ¶lgesinde bir okulda bir el bombasÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Paris Camisi YÃ¶neticisi Boubakeur cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda Macron'a oy verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Hindistan'Ä±n Ã‡attisgarh eyaletindeki Maocu isyancÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 paramiliter asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak Meclisi KerkÃ¼k Arap Listesi milletvekili Mafraci, stratejik olarak Havice'nin Musul operasyonu Ã¶ncesinde DEAÅž'tan kurtarÄ±mÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Havice, Irak'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±dÄ±r" dedi
Erbil'in Sidekan kasabasÄ±ndaki yÃ¶rÃ¼kler PKK'nÄ±n tehdidi ve zorla topladÄ±ÄŸÄ± haraÃ§lardan dolayÄ± yaylaya Ã§Ä±kmama kararÄ± aldÄ±
Oxfam, uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara Yemen'e yardÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rma, Ã§atÄ±ÅŸan taraflara silah satan devletlere de buna son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, Humus'un kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Hola bÃ¶lgesine 18 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da 2'si kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Mazhar, "BugÃ¼n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek ve 'sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, sizden vazgeÃ§medik' demek iÃ§in buradayÄ±z" dedi
Ä°ngiltere'de eÄŸitim gÃ¶ren Malezya'nÄ±n yeni Kral'Ä± V .Muhammed resmen gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'e sÃ¼rpriz ziyarette bulunan ABD Savunma BakanÄ± EÅŸref Gani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Japon destroyerler ve USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu ortak tatbikata baÅŸladÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, oylarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 800 bin artÄ±rdÄ±