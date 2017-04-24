17:01, 24 Nisan 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r'da 20 darbe karÅŸÄ±tÄ±na "yeniden idam"





Mahkeme, kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada tekrar yargÄ±lanan 156 kiÅŸiden 20'sinin yeniden idamÄ±na hÃ¼kmetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da mahkeme kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada tekrar yargÄ±lanan MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) mensubu 20 kiÅŸi hakkÄ±nda yeniden idam cezasÄ± verdi. YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Giza Ceza Mahkemesi 156 sanÄ±klÄ± "Kirdase olaylarÄ±" davasÄ±nda daha Ã¶nce idama Ã§arptÄ±rÄ±lan ancak temyize baÅŸvurmalarÄ± Ã¼zerine haklarÄ±nda tekrar yargÄ± sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lan 20 sanÄ±ÄŸÄ±n yeniden idamÄ±na hÃ¼kmetti. Mahkeme heyeti gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere sÃ¶z konusu kiÅŸilerin dosyalarÄ±nÄ±n mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderilmesine karar verdi. Giza Ceza Mahkemesi 2 Åžubat 2015'te aynÄ± davada 34'Ã¼ firari, 149'u tutuklu toplam 183 sanÄ±k hakkÄ±nda idam, 1 sanÄ±k hakkÄ±nda ise 10 yÄ±l hapis kararÄ± vermiÅŸ, ancak yapÄ±lan itirazlar Ã¼zerine Temyiz Mahkemesi 3 Åžubat 2016'da tutuklu sanÄ±klara verilen idam cezasÄ± ile 1 sanÄ±k hakkÄ±ndaki 10 yÄ±l hapis hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ iptal etmiÅŸti. AynÄ± davada haklarÄ±nda idam cezasÄ± verilen 6 sanÄ±ÄŸÄ±n da yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YÃ¼ksek Mahkeme onlarÄ± da dava dosyasÄ±na ekleyerek 156 sanÄ±ÄŸÄ±n tekrar yargÄ±lanmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti. MÄ±sÄ±r'da Temmuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok kentte darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmiÅŸ, eyleme katÄ±lan yÃ¼zlerce kiÅŸi "ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k 12 Åžubat 2014'te hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede sanÄ±klarÄ± "Rabia ve Nahda meydanlarÄ±nÄ±n silah zoruyla boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 14 AÄŸustos 2013'te Kirdase Karakoluna baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, karakolu ateÅŸe vermek ve 2 polis memurunu Ã¶ldÃ¼rmekle" suÃ§lamÄ±ÅŸ, ancak sanÄ±klar tÃ¼m bu iddialarÄ± reddetmiÅŸti. MÄ±sÄ±r yasalarÄ±na gÃ¶re mÃ¼ftÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne istiÅŸare amaÃ§lÄ± olarak baÅŸvuruluyor. MÃ¼ftÃ¼ kararÄ± onaylamasa bile hÃ¼kÃ¼m infaz edilebiliyor.

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