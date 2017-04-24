Afganistan'da 30 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinin AÃ§in ilÃ§esinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin AÃ§in'in Mamand bÃ¶lgesinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.
Operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸini belirten Hogyani, operasyon sonucu 6 kilometrelik alanÄ±n DEAÅž'tan temizlendiÄŸini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼nel ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n da imha edildiÄŸini kaydetti.
Operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eline geÃ§tiÄŸini dile getiren Hogyani, Ã¶rgÃ¼tten temizlenen bÃ¶lgelere yeni polis karakollarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
AyrÄ±ca Hogyani, operasyona NATO kuvvetlerinin havadan ve karadan destek verdiÄŸini aktardÄ±.
Nangarhar vilayetinin AÃ§in ilÃ§esinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Mahkeme, kamuoyunda "Kirdase olaylarÄ±" olarak bilinen davada tekrar yargÄ±lanan 156 kiÅŸiden 20'sinin yeniden idamÄ±na hÃ¼kmetti
Filipinli avukat Sabio, Ã¼lkesinin Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte ve diÄŸer 11 yetkili hakkÄ±nda UCM'ye ÅŸikayet dilekÃ§esi gÃ¶nderdi
Rusya'nÄ±n DaÄŸÄ±stan bÃ¶lgesinde bir okulda bir el bombasÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Paris Camisi YÃ¶neticisi Boubakeur cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda Macron'a oy verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Hindistan'Ä±n Ã‡attisgarh eyaletindeki Maocu isyancÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 paramiliter asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak Meclisi KerkÃ¼k Arap Listesi milletvekili Mafraci, stratejik olarak Havice'nin Musul operasyonu Ã¶ncesinde DEAÅž'tan kurtarÄ±mÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Havice, Irak'Ä±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±dÄ±r" dedi
Erbil'in Sidekan kasabasÄ±ndaki yÃ¶rÃ¼kler PKK'nÄ±n tehdidi ve zorla topladÄ±ÄŸÄ± haraÃ§lardan dolayÄ± yaylaya Ã§Ä±kmama kararÄ± aldÄ±
Oxfam, uluslararasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara Yemen'e yardÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rma, Ã§atÄ±ÅŸan taraflara silah satan devletlere de buna son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri, Humus'un kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Hola bÃ¶lgesine 18 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da 2'si kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi yaralandÄ±
FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Mazhar, "BugÃ¼n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek ve 'sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, sizden vazgeÃ§medik' demek iÃ§in buradayÄ±z" dedi
Ä°ngiltere'de eÄŸitim gÃ¶ren Malezya'nÄ±n yeni Kral'Ä± V .Muhammed resmen gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'e sÃ¼rpriz ziyarette bulunan ABD Savunma BakanÄ± EÅŸref Gani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Japon destroyerler ve USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu ortak tatbikata baÅŸladÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, oylarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 800 bin artÄ±rdÄ±