17:08, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Afganistan'da 30 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Nangarhar vilayetinin AÃ§in ilÃ§esinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinin AÃ§in ilÃ§esinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin AÃ§in'in Mamand bÃ¶lgesinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. Operasyonda 30 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸini belirten Hogyani, operasyon sonucu 6 kilometrelik alanÄ±n DEAÅž'tan temizlendiÄŸini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼nel ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n da imha edildiÄŸini kaydetti. Operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin eline geÃ§tiÄŸini dile getiren Hogyani, Ã¶rgÃ¼tten temizlenen bÃ¶lgelere yeni polis karakollarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AyrÄ±ca Hogyani, operasyona NATO kuvvetlerinin havadan ve karadan destek verdiÄŸini aktardÄ±.

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