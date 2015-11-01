17:34, 24 Nisan 2017 Pazartesi

YSK'dan CHP'ye bir ret daha





YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, CHP'nin DanÄ±ÅŸtay sÃ¼recinin beklenmesi konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± teklifi kabul edilemez bularak reddetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK),Â CHP'nin halk oylamasÄ± kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±n DanÄ±ÅŸtay'a aÃ§Ä±lan dava karara baÄŸlanana kadar aÃ§Ä±klanmamasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebini reddetti. CHP'nin avukatÄ± Atilla Kart, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik itirazlara iliÅŸkin hukuki aÅŸamalar sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar, YSK'nÄ±n sonuÃ§larÄ± kesinleÅŸtirmesi iÅŸleminin yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± talebiyle DanÄ±ÅŸtay'da geÃ§en hafta dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Kart, aynÄ± taleple YSK'ya da baÅŸvurmuÅŸtu. Kart'Ä±n baÅŸvurusunu deÄŸerlendiren YSK, CHP'nin talebini reddetti.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.