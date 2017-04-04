Kerkük de IKBY'nin 'bağımsızlık referandumuna' katılacak

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Sorumlusu Selah Delo, IKBY için yapılacak bağımsızlık referandumun Kerkük kentini de kapsadığını belirtti.
IKBY'de bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumunun" Kerkük'ü de kapsaması için Kürt siyasi partiler KDP'nin Kerkük part, merkezinde bir araya geldi. KDP ile siyasi çatışma içerisinde olan ve IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi, söz konusu toplantıyı boykot ederek katılmadı.
KDP Kerkük Sorumlusu Selah Delo, Kürt siyasi partilerin toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, kentin IKBY'nin bağımsızlığı için yapılacak referanduma katılıp katılmayacağını görüştüklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Son günlerde referandum meselesine özellikle medya üzerinden çok konuşulur hale gelip ilgi gösterilmeye başlandı. Birçok defa Kürdistan Bölgesi'ne (IKBY) düzenlenecek referandumun Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri kapsayıp kapsamayacağı soruldu. Evet, referandum Kerkük'ü de kapsıyor. Referandum tartışmalı bölgelerde de yapılacaktır. Bu mesele tüm Kürtleri ilgilendiren bir konudur."
Kerkük'ün çok etnik bir yapıya sahip olduğunun farkında olduklarının altını çizen Delo, "Kürtlerin dışında, Türkmen, Arap ve Hristiyanlar da bu kentte yaşıyor. Bu özelliğinden dolayı birlikte yaşam kenti olarak da tanımlanıyor. Kürtler olarak diğer etnik grupları ihmal etme gibi bir niyetimiz yok." dedi.
KDP Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaweys ise daha önce "Kerkük İl Meclisi de yapılacak bağımsızlık referandumuna katılma talebinde bulundular ve biz de olumlu karşıladık. Bu da onların doğal hakkıdır." açıklamasını yapmıştı.
Kerkük İl Meclisi de 4 Nisan'da Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda tartışmalı bölgeler arasında yer alan kentin statüsünün belirlenmesi için referanduma gidileceğini açıklamıştı.
IKBY Başkanı Mesut Barzani, 30 Mart tarihinde Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Erbil'deki başkanlık konutunda yaptığı görüşmede kısa bir süre içerisinde bölgenin kaderini tayin edecek bir referandum gerçekleştireceklerini duyurmuştu.
Bu çerçevede Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ve KYB ortak bir heyet kurarak, referandum konusunda siyasi taraflarla görüşmeye başlamıştı.
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