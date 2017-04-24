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Arnavutluk'ta muhalefet protestosu
Arnavutluk'ta muhalefet protestosu

Arnavutluk'taki muhalefet, ülke genelinde izinsiz protestolar düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi ve diğer muhalefet parti destekçileri emniyet yetkililerin izin vermemelerine rağmen, başta başkent Tiran olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde protesto gösterisi yaptı.

Bazı ana yolların trafiğe kapatıldığı protestolar, Arnavutluk'un Tiran, Lushnja, Elbasan ile birkaç diğer şehirlerinde yapıldı.

Tiran'daki protestoya katılan ve konuşma yapan muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi'nin Genel Başkanı Lulzim Basha, muhalefetin daha önce de belirttiği, özgür seçimlerin yapılabilmesi için geçici hükümet kurulmasına yönelik taleplerini yineledi.

Muhalefetin adil bir seçim yarışı şartının yanı sıra elektronik oy kullanımının ve oyların elektronik sayımının getirilmesi şartının da bulunduğunu ifade eden Basha, bunun her Arnavut'un oyunun korumasına hizmet edeceğini kaydetti.

Bugünkü protestoyu bir uyarı olarak nitelendiren Basha, vatandaşların sessiz ve provokasyonsuz bir şekilde dağılmalarını isterken, onlardan Arnavut ulusal marşını söylemeleri talebinde bulundu.

Bir saat süren protesto olaysız sona erdi.

Öte yandan, muhalefete diyalog çağrısında bulunan Arnavutluk Sosyalist Partisi Başkanı ve Başbakan Edi Rama, geçici hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Arnavutluk'taki muhalefet partileri, hükümeti istifaya çağırarak 18 Haziran'da yapılacak seçime geçici hükümet kurarak gitme isteği ile 18 Şubat'tan bu yana protestolar düzenliyor. Meclisteki muhalefet partileri de 23 Şubat'tan beri meclis çalışmalarını boykot ediyor.



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