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18:23, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Hollande’dan Macron’a destek
Hollande’dan Macron’a destek

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “En Marche” Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’u destekleyeceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “En Marche” (Yürüyüş) Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’u destekleyeceğini bildirdi.

Hollande, televizyonda yayımlanan açıklamasında, Macron’a karşı ikinci turda yarışacak Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen’in aşırı sağcı olduğuna ve Avrupa’daki diğer aşırıcı gruplarla bağlantısı bulunduğuna işaret etti.

Le Pen’in cumhurbaşkanı seçimini kazanma olasılığının Fransa için bir risk olduğunu vurgulayan Hollande, Le Pen’in kazanması ve ülkenin Avro Bölgesi’nden çıkması halinde binlerce kişinin işsiz kalacağını ve insanların satın alma gücünün düşeceğini belirtti.

Le Pen’in toplumdaki ırk ve din ayrımcılığını körükleyeceğini ifade eden Hollande, "Aşırı sağ Fransa’yı bölecektir." dedi.

Bu duruma sessiz kalmanın mümkün olmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Hollande, "Kendi adıma ben Emmanuel Macron’a oy vereceğim. Çünkü bugün Fransa’nın birlik olmasını sağlayan değerleri savunan kişi o." diye konuştu.

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu Macron ile Le Pen arasında 7 Mayıs'ta yapılacak.



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