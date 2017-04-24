Ã‡anakkale'de 57. Alay ÅžehitliÄŸinde anma tÃ¶reni | FOTO

Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 57. Alay ÅžehitliÄŸi'nde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Gelibolu Tarihi AlanÄ±'nda yer alan ÅŸehitlikteki tÃ¶ren, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti adÄ±na KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri adÄ±na 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever ve Ä°tilaf devletleri adÄ±na Ä°ngiltere BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Richard Moore tarafÄ±ndan anÄ±ta Ã§elenk bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±.
SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve saygÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stiklal MarÅŸÄ± eÅŸiliÄŸinde TÃ¼rk bayraÄŸÄ± gÃ¶ndere Ã§ekildi.
GÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemini belirten konuÅŸmayÄ± ise TSK adÄ±na Piyade Albay Serhat DemirbaÅŸ yaptÄ±.
DemirbaÅŸ, Ã‡anakkale'de Ã§arpÄ±ÅŸan kahramanlarÄ±n her birinin 57'inci Alay'Ä±n birer ferdi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ã‡anakkale'de 102 yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen muharebelerin tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren ve destanlaÅŸan baÅŸarÄ±larla dolu olduÄŸunu hatÄ±rlatan DemirbaÅŸ, "18 Mart 1915 tarihinde boÄŸazÄ± geÃ§emeyeceÄŸini anlayan mÃ¼ttefikler, deniz harekatÄ±yla ulaÅŸamadÄ±klarÄ± amaÃ§larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in karaya asker Ã§Ä±karmaya ve yeni bir taarruza karar vermiÅŸlerdi." diye konuÅŸtu.
Ä°tilaf devletlerine mensup 30 bin 962 kiÅŸilik kuvvetin, 25 Nisan 1915 sabahÄ±, harp gemilerinin yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle ArÄ±burnu'nda karaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ConkbayÄ±rÄ±'na doÄŸru hÄ±zla ilerlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan DemirbaÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bunun Ã¼zerine 19'uncu TÃ¼men KomutanÄ± Yarbay Mustafa Kemal, emir beklemeksizin ve kendi inisiyatifiyle birliklerini bÃ¶lgenin en kritik ve o saatlerde savunmasÄ±z durumda bulunan KocaÃ§imen Tepe istikametinde harekete geÃ§irmiÅŸti. Yarbay Mustafa Kemal, 57'inci AlayÄ± ile dÃ¼ÅŸmanÄ± KanlÄ±sÄ±rt'ta karÅŸÄ±lÄ±yor ve kumandanlara ÅŸu emri veriyordu, 'Ben size taarruz emretmiyorum, Ã¶lmeyi emrediyorum. Biz Ã¶lÃ¼nceye kadar geÃ§ecek zaman zarfÄ±nda yerimize baÅŸka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir.'
DemirbaÅŸ, 57. Piyade AlayÄ±'nÄ±n Ã‡anakkale muharebelerinden sonra GaliÃ§ya Cephesi'nde savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
AlayÄ±n, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sonuna doÄŸru Filistin cephesine intikal ettiÄŸini kaydeden DemirbaÅŸ, "Filistin cephesinde bir yÄ±l boyunca Ã§ok sayÄ±da muharebeye katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Nablus Muharebesi'nde Ã§oÄŸunluÄŸu ÅŸehit dÃ¼ÅŸÃ¼nce ordu bÃ¼nyesinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve aziz hatÄ±rasÄ±na saygÄ± sebebiyle bir daha da kurulmamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
DemirbaÅŸ, ÅŸehitlere de deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
''YattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu topraklarda rahat uyuyunuz. Bizler gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼, manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan ve asil ruhlarÄ±nÄ±zdan alÄ±yoruz. Zaferleri ve mazisi insanlÄ±k tarihiyle baÅŸlayan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, 'Vatan sana canÄ±m feda' diyen mehmetÃ§ikler ve 'Vatan saÄŸ olsun' diyen analar var oldukÃ§a, dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± gÃ¼Ã§lerinden biri olarak, aziz milletimiz ve vatanÄ±mÄ±zÄ±n bekasÄ± ile bÃ¶lgesindeki barÄ±ÅŸ ve huzurun gÃ¼vencesi olmaya devam edecektir.''
Albay DemirbaÅŸ, GaziÌ‡ Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve kahraman siÌ‡lah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle hayatlarÄ±nÄ± feda eden aziÌ‡z ÅŸehitleri, ebediÌ‡yete intikal etmiÅŸ kahraman gaziÌ‡leri rahmet ve ÅŸÃ¼kranla andÄ±klarÄ±nÄ±, aziÌ‡z hatÄ±ralarÄ± Ã¶nÃ¼nde saygÄ±yla eÄŸiÌ‡ldiklerini de sÃ¶zlerine ekledi.
TÃ¶rende, Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ve Ã‡anakkale Cephesi'nde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerler iÃ§in dua edilmesinin ardÄ±ndan 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever ''Åžehitlik Defteri''ni imzaladÄ±.
TÃ¶ren, Bakan AvcÄ± ve beraberindekilerin ÅŸehit mezarlarÄ±na karanfil bÄ±rakmasÄ±yla sona erdi.
TÃ¶rene, Bakan AvcÄ±'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Julie Bishop, Yeni Zelanda Adalet BakanÄ± Amy Adams, Ã‡anakkale Valisi Orhan TavlÄ±, Ä°ngiltere BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Richard Moore, Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi James Larsen, Yeni Zelanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Jonathan Curr ile Ã§ok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± yetkililer, gaziler ve TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinden gelen izciler katÄ±ldÄ±.
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Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 57. Alay ÅžehitliÄŸi'nde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
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