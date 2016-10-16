18:32, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Adil Ã–ksÃ¼zâ€™Ã¼n baldÄ±zÄ± 'ByLock'tan tutuklandÄ±



Foto: Adil Ã–ksÃ¼z

Sakarya'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, FETÃ–â€™nÃ¼n sÃ¶zde "hava kuvvetleri imamÄ±" firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n baldÄ±zÄ± Emine Åžennur Åžen, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sakarya'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ FETÃ–â€™nÃ¼n sÃ¶zde "hava kuvvetleri imamÄ±" firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼nÂ baldÄ±zÄ± Emine Åžennur Åžen, tutuklandÄ±. Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve serbest bÄ±rakÄ±lan Åžen, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Åžen, adliyeye sevk edildi Åžen, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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