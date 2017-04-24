İsrailli eski bakandan 'DEAŞ İsrail'den özür diledi' itirafı

İsrail'in eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söyledi.
İsrail'deki "Tikun Olam" isimli internet sitesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Afula kentinde bir etkinlikte konuşan Yaalon, İsrail'in Suriye ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Haberde Yaalon'un, "DEAŞ İsrail'den özür diledi" dediği aktarılırken, bunun "DEAŞ ve İsrail için bir utanç kaynağı olacağı için şimdiye kadar kamuoyundan gizlenmiş olabileceği" yorumu yapıldı.
Suriye'de İran, Rusya, El Kaide ve DEAŞ gibi birçok grubun bulunduğunu ifade eden eski İsrail Savunma Bakanı, şunları kaydetti:
"Bu şartlar altında sorumlu ve çok dengeli bir politika izlemek zorundasınız. Bu şekilde bir taraftan kendi çıkarlarınızı korurken, diğer taraftan da olaya müdahil olmaktan kaçınmalısınız. Çünkü İsrail, bir taraf adına müdahalede bulunursa bu diğer tarafın çıkarlarına hizmet edecektir. Bu sebeple biz İsrail olarak kırmızı çizgilerimizi ilan ettik. Her kim egemenlik hakkımızı ihlal ederse bizim gücümüzü anında tüm ağırlığıyla hissedecektir. (Suriye'den İsrail'e saldırılar) Genellikle Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden geliyor. Ancak DEAŞ'ın bulunduğu noktalardan saldırı yapıldığında DEAŞ hemen İsrail'den özür diledi."
AA muhabirinin ulaştığı İsrail ordu sözcülüğü yetkilileri Yaalon'un açıklamaları ile ilgili yorum yapmadı.
Yaalon daha önce de "İsrail'in Suriye sınırında İran'ın kontrolünde olan örgütler yerine DEAŞ'ın etkin olmasını tercih edeceğini" söylemişti.
Moşe Yaalon geçen yıl mayıs ayında Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından bakanlık ve milletvekilliği görevinden istifa etmişti.
İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.
İsrail'in eski Savunma Bakanı Yaalon, Suriye'de DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söyledi
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