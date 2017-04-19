Darbe giriÅŸiminde silahlarÄ± kilitleyen eski 7 polis yargÄ±lanÄ±yor

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Haymana Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len eski 7 polisin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na, tutuklu sanÄ±klar EyÃ¼p Sami Duran, Serdal Bilgin, HacÄ± Ãœlger, Ä°hsan Taha Demirci, Talip Ã‡olak ve Tuncay AvcÄ± ile avukatlarÄ± ve sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasÄ±yla baÅŸlayan duruÅŸmada, Mahkeme BaÅŸkanÄ± OÄŸuz Dik, BaÅŸbakanlÄ±k ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± vekillerinin davaya katÄ±lma talebi olduÄŸuna dair dilekÃ§e verdiklerini bildirdi.
SanÄ±klardan Duran, olay tarihinde Haymana Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Amiri olduÄŸunu, 15 Temmuz'da evinde televizyon izlerken Ä°stanbul'da kÃ¶prÃ¼lerin tanklarla kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ailesinden ve meslektaÅŸlarÄ±ndan da darbe giriÅŸimini bildiren telefonlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Duran, "SilahÄ±mÄ± alarak gÃ¶rev yerime giderken yolda kaymakamlÄ±k ve belediye binalarÄ±na baktÄ±m durum normaldi. Emniyete gittiÄŸimde, nÃ¶betÃ§i personele silahlanmalarÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ anonsu sonrasÄ± izinli personeli de gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m. Personele Ã§elik yelek almasÄ±nÄ± ve silahlarÄ±nÄ± kontrol etmesini sÃ¶yledim. Tedbirler sonrasÄ± Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ arayarak bilgi verdim." ifadelerini kullandÄ±.
Olay tarihinde, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Serdal Bilgin'in kendisine "GÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z, Haymana'da bir gerginlik beklenmiyor. Personel fevri davranmasÄ±n, silahlar kontrolÃ¼nde kalsÄ±n." talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini ileri sÃ¼ren Duran, talimat Ã¼zerine silahlarÄ± dolaba koyduÄŸu belirtti.
SilahlarÄ± kilitledikleri dolaplarÄ±n yedek anahtarÄ±nÄ± yanÄ±na alarak bahÃ§eye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Duran, "Ã‡aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z personel gelmeye baÅŸladÄ±. Ã–zel Harekat saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda bize de saldÄ±rÄ± olabilir diye ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zle konuÅŸtuk. 'Burada beklenen bir ÅŸey yok, silahlar kontrolÃ¼nÃ¼zde olsun, tÃ¼m personelle toplantÄ± yapacaÄŸÄ±z.' dedi. Hala nedenini anlayamadÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸekilde, sÄ±ralÄ± ikinci personel olmama raÄŸmen mÃ¼dÃ¼r aÅŸaÄŸÄ±da beklememi sÃ¶yledi. MÃ¼dÃ¼rÃ¼n beni toplantÄ±ya almamasÄ± Ã¼zerine kendi kararlarÄ±mÄ± almaya baÅŸladÄ±m." diye konuÅŸtu.
Olay tarihindeki kaymakamÄ±n ilÃ§e emniyete geldiÄŸini ve bilgi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Duran, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Kendisine bilgi verdikten sonra tekrar bahÃ§eye Ã§Ä±ktÄ±m. BahÃ§edeyken Ankara'da ve GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunu duyunca tekrar iÃ§eri girip yaÅŸananlarÄ± aktardÄ±m. Ankara'ya gidip destek olmamÄ±z gerektiÄŸini sÃ¶yledim. Gece boyunca herkese 'Darbeciler baÅŸaramayacak.' diye telkinde bulundum. Sosyal medyada, giriÅŸim veya kalkÄ±ÅŸma gibi paylaÅŸÄ±mlarda bulunularak iÅŸin yumuÅŸatÄ±lmamasÄ±nÄ±, darbe yapÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. GÃ¼n aydÄ±nlanana kadar hep bahÃ§edeydim. Cumartesi, pazar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Pazartesi mÃ¼dÃ¼r bey, Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ± toplayarak teÅŸekkÃ¼r etti. Pazartesi akÅŸama doÄŸru emniyetten aradÄ±lar ve hakkÄ±mda soruÅŸturma olduÄŸunu sÃ¶ylediler ve ifademi almak iÃ§in Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±mÄ± bile bile gittim."
Darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± tÃ¼m tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Duran, "FETÃ–/PDY ile hiÃ§bir alakam yoktur. Evde Ã§ocuÄŸumda bile polis Ã¼niformasÄ± var. SilahlarÄ± ben kilitlettim ve anahtarÄ± yanÄ±ma aldÄ±m. Her ÅŸeyi Serdal Bilgin'in talimatÄ±yla yaptÄ±m." dedi.
SanÄ±klardan eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Bilgin de hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek, "Olay tarihinde ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapÄ±yordum. 15 Temmuz gecesi, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden gelen emirler doÄŸrultusunda gÃ¶rev yerime gittim. Haymana'ya giderken yolda Emniyet Amiri EyÃ¼p Sami Duran ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. TÃ¼m tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°lÃ§ede darbe giriÅŸimine iliÅŸkin en ufak bir tehdit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve personelin yedek mÃ¼himmatÄ± olduÄŸu iÃ§in silahlarÄ± dolapta gÃ¼vende tutulmasÄ±nÄ± sÃ¶yledim." ifadelerini kullandÄ±.
Bilgin, hiÃ§bir personeline kesinlikle 'Asker gelirse teslim olun, silahlarÄ±nÄ±zÄ± teslim edin.' ÅŸeklinde emir vermediÄŸini ileri sÃ¼rerek, "ByLock suÃ§lamasÄ±nÄ± kabul etmiyorum, kullanmadÄ±m. Evimde yapÄ±lan aramada ele geÃ§irildiÄŸi sÃ¶ylenen FETÃ– CD'si de bana ait deÄŸildir. HakkÄ±mdaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmiyor ve beraatÄ±mÄ± talep ediyorum." diye konuÅŸtu.
SanÄ±k Tuncay AvcÄ± da FETÃ– ile hiÃ§bir baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek,"Ortaokulda baÅŸarÄ±lÄ± olunca TekirdaÄŸ'da Ã¶zel bir kolejin yetkilileri benle temas kurdular. Bayram isimli birisi bizimle ilgilendi, liselere giriÅŸi sÄ±navÄ±nda yÃ¼ksek puan aldÄ±m. Fen Lisesi isterken bu kiÅŸilerin baskÄ±sÄ±yla 2014'te Ankara'da polis kolejine kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±m." ifadesinde bulundu.
Ankara'ya geldikten sonra ara sÄ±ra Bayram isimli ÅŸahÄ±sla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten AvcÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bayram bana 'Alkol alma, kÄ±zlardan uzak dur.' diye telkinlerde bulunuyordu. Bayram'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸum iÃ§in kolejde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±ftan sonra bu kiÅŸilerle bir daha gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim. 2012 Temmuz'da Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi'nde iÅŸe baÅŸladÄ±m. TekirdaÄŸ'da Fetullah GÃ¼len grubundan olan Ali arayarak, Ankara'ya geldiÄŸini ve benle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini sÃ¶yledi. SÄ±hhiye'de buluÅŸtuÄŸumuzda yanÄ±nda iki kiÅŸi daha vardÄ±, bu kiÅŸilerin artÄ±k benimle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi. BirkaÃ§ gÃ¼n sonra birisi arayarak Fetullah GÃ¼len grubundan olduÄŸunu ima etti ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz gerektiÄŸini sÃ¶yledi. BirkaÃ§ defa daha aramalarÄ±na raÄŸmen bahaneler uydurarak gitmedim. BirgÃ¼n amirim, 'KuÅŸlar sÃ¶yledi, gitmen gereken yerlere gitmiyormuÅŸsun.' dedi. BeraatÄ±mÄ± talep ediyorum."
SanÄ±klardan Ä°hsan Taha Demirci ise darbe giriÅŸimi gecesi eÅŸinin hamileliÄŸi nedeniyle amirinden izin aldÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸe gitmediÄŸi iÃ§in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
ByLock kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Demirci, "BasÄ±ndan okuduÄŸum kadarÄ±yla zaten adli hukuki bir veri deÄŸil." dedi.
SanÄ±klar Talip Ã‡olak ve HacÄ± Ãœlger de haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek beraatlarÄ±nÄ± talep etti.
DuruÅŸmaya yarÄ±n tanÄ±k ifadeleriyle devam edilecek.
Ã–te yandan sanÄ±klardan Seyit Ahmet Duman'Ä±n ise firari olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Haymana Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len eski 7 polisin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
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