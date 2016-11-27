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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:52, 24 Nisan 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
19:42, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Ä°stanbul'un 3 ilÃ§esinde elektrik kesintisi
Ä°stanbul'un 3 ilÃ§esinde elektrik kesintisi
Foto: ArÅŸiv

Avrupa yakasÄ±ndaki 3 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elere, planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda 27 Nisan PerÅŸembeÂ gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'un Ã‡atalca ve Esenler ilÃ§elerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde 27 Nisan'da 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi meydana gelecek.Â 

AyrÄ±ca, Zeytinburnu'nun bazÄ± bÃ¶lgelerine de saat 13.00-18.00 arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.Â 

Â Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.



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