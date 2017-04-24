Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:09, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Ortadoğu
19:58, 24 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor
Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 6. tahliye konvoyu yola çıktı. Konvoyda sivil ve askeri unsurlardan oluşan bin 650 kişi bulunuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurların yer aldığı 6. tahliye konvoyu bölgeden ayrıldı.

650 KİŞİLİK KAFİLE CERABLUS'A İLERLİYOR

Humus'tan gelen bilgilere göre, Vaer'den çıkan bin 650 kişilik kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'a ilerliyor. 

50 otobüslük kafiledekiler arasında 8 engelli, 40 ağır hasta ve 100 bebek bulunuyor. 

360 aileyi taşıyan konvoya, rejim Kızılayına ait ambulansların yanı sıra sivillerin eşyalarını taşıyan 7 tır eşlik ediyor. 

Vaer'den mart ayında başlayan tahliyelerle ayrılmak zorunda kalan ilk iki kafile, Türkiye sınırında, Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü. 

3. kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 4 ve 5. kafileler Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti. 

Humus yerel koordinasyon merkezinden alınan bilgiye göre, rejim, semtten güvenli bölgelere çıkmak için başvuru yapan 22 bin kişiden, 15 bininin başvurusunu kabul etmişti. Başvurusu kabul edilmeyenler ise rejim bölgelerine dağıtılacak. 

Rejim güçlerinin uzun süren saldırı ve kuşatmasında kalan Vaer'den şu ana kadar 12 bin 200'den fazla kişi ayrılmak zorunda kalırken, gelecek haftalarda 2 bin 650 kişinin daha tahliyesi planlanıyor. 



İlgili Konular Vaer Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
quot Afganistan'daki durum sadece iç savaştan ibaret değil quot
"Afganistan'daki durum sadece iç savaştan ibaret değil"

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Afganistan'daki durumun sadece iç savaştan ibaret olmadığını, Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörizmle mücadele ettiğini söyledi
Almanya'da siyasi amaçlı işlenen suçlar zirveye ulaştı
Almanya'da siyasi amaçlı işlenen suçlar zirveye ulaştı

Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, siyasi amaçlı işlenen suç olaylarının 2016'da yeni bir zirveye ulaştığını söyledi
Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor
Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 6. tahliye konvoyu yola çıktı. Konvoyda sivil ve askeri unsurlardan oluşan bin 650 kişi bulunuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne yeni atama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne yeni atama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Nauert’in getirildiği açıklandı
Avrupa Konseyinde Avrupa'nın ayrımcı politikaları konuşuldu
Avrupa Konseyinde, Avrupa'nın ayrımcı politikaları konuşuldu

"Avrupa'nın Ayrımcı Politikaları ve Radikalleşmeye Etkileri" başlıklı konferansta, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına uyguladığı ayrımcı politikaları ve bunun radikalleşmeye etkileri tartışıldı
İsrailli eski bakandan 'DEAŞ İsrail'den özür diledi' itirafı
İsrailli eski bakandan 'DEAŞ İsrail'den özür diledi' itirafı

İsrail'in eski Savunma Bakanı Yaalon, Suriye'de DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söyledi
Trump da 'soykırım' demedi
Trump da 'soykırım' demedi

ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kelimesini kullanmadı
Hollande dan Macron a destek
Hollande’dan Macron’a destek

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “En Marche” Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’u destekleyeceğini bildirdi
Arnavutluk'ta muhalefet protestosu
Arnavutluk'ta muhalefet protestosu

Arnavutluk'taki muhalefet, ülke genelinde izinsiz protestolar düzenlendi.
Kerkük de IKBY'nin 'bağımsızlık referandumuna' katılacak
Kerkük de IKBY'nin 'bağımsızlık referandumuna' katılacak

KDP Kerkük Sorumlusu Delo, Bağdat hükümetine bağlı olmasına rağmen Kerkük'ün de IKBY'de yapılacak bağımsızlık referandumuna katılacağını söyledi
Endonezya da siber suçtan 52 yabancıya gözaltı
Endonezya’da siber suçtan 52 yabancıya gözaltı

Endonezya’da, siber suç işlediği iddiasıyla 52 yabancı alıkonuldu.
Afganistan'da 30 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'da 30 DEAŞ üyesi öldürüldü

Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 30 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi
Mısır'da 20 darbe karşıtına quot yeniden idam quot
Mısır'da 20 darbe karşıtına "yeniden idam"

Mahkeme, kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen davada tekrar yargılanan 156 kişiden 20'sinin yeniden idamına hükmetti
Duterte UCM'ye şikayet edildi
Duterte UCM'ye şikayet edildi

Filipinli avukat Sabio, ülkesinin Devlet Başkanı Duterte ve diğer 11 yetkili hakkında UCM'ye şikayet dilekçesi gönderdi
Rusya'da okulda patlama
Rusya'da okulda patlama

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda bir el bombasının patlaması sonucu 1 çocuk öldü
Paris Camisi'nden ikinci turda Macron'a destek çağrısı
Paris Camisi'nden ikinci turda Macron'a destek çağrısı

Paris Camisi Yöneticisi Boubakeur cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Macron'a oy verme çağrısında bulundu

Haberler

Vaer'den tahliye edilen bin 354 sivil Cerablus'ta
Vaer'den tahliye edilen bin 354 sivil Cerablus'ta

Esed rejimi Humus'ta yine sivilleri vurdu
Esed rejimi Humus'ta yine sivilleri vurdu

Malezyalı yardım gönüllüleri Londra'da 7 saat sorgulandı
Malezyalı yardım gönüllüleri Londra'da 7 saat sorgulandı

Savaşın izlerine rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar
Savaşın izlerine rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar

Esed rejiminin sivillere yönelik saldırıları sürüyor | VİDEO
Esed rejiminin sivillere yönelik saldırıları sürüyor VİDEO

Suriye'den tahliye edilen ailelere İHH'dan yardım | FOTO
Suriye'den tahliye edilen ailelere İHH'dan yardım FOTO

BM'den İdlib için 'felaket' uyarısı
BM'den İdlib için 'felaket' uyarısı

İsrail'den Suriye'ye saldırı
İsrail'den Suriye'ye saldırı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 