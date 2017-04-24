Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurların yer aldığı 6. tahliye konvoyu bölgeden ayrıldı.
Humus'tan gelen bilgilere göre, Vaer'den çıkan bin 650 kişilik kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'a ilerliyor.
50 otobüslük kafiledekiler arasında 8 engelli, 40 ağır hasta ve 100 bebek bulunuyor.
360 aileyi taşıyan konvoya, rejim Kızılayına ait ambulansların yanı sıra sivillerin eşyalarını taşıyan 7 tır eşlik ediyor.
Vaer'den mart ayında başlayan tahliyelerle ayrılmak zorunda kalan ilk iki kafile, Türkiye sınırında, Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü.
3. kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 4 ve 5. kafileler Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti.
Humus yerel koordinasyon merkezinden alınan bilgiye göre, rejim, semtten güvenli bölgelere çıkmak için başvuru yapan 22 bin kişiden, 15 bininin başvurusunu kabul etmişti. Başvurusu kabul edilmeyenler ise rejim bölgelerine dağıtılacak.
Rejim güçlerinin uzun süren saldırı ve kuşatmasında kalan Vaer'den şu ana kadar 12 bin 200'den fazla kişi ayrılmak zorunda kalırken, gelecek haftalarda 2 bin 650 kişinin daha tahliyesi planlanıyor.
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Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 6. tahliye konvoyu yola çıktı. Konvoyda sivil ve askeri unsurlardan oluşan bin 650 kişi bulunuyor
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