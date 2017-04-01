20:07, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yasin BÃ¶rÃ¼Â ve Ã¼Ã§ arkadaÅŸÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada yargÄ±lanan 41 kiÅŸiden 16'sÄ± "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ile "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndanÂ 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ikisi aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. SuÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen 6 Ã§ocuk ise "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ile "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndan 110'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.Â