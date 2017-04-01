Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda karar

Yasin BÃ¶rÃ¼Â ve Ã¼Ã§ arkadaÅŸÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada yargÄ±lanan 41 kiÅŸiden 16'sÄ± "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ile "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndanÂ 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ikisi aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. SuÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen 6 Ã§ocuk ise "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ile "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndan 110'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Sakarya'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 27 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Yasin BÃ¶rÃ¼ ve Ã¼Ã§ arkadaÅŸÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili yargÄ±lanan 41 kiÅŸiden 16'sÄ± 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ikisi aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 3 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Haymana Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len eski 7 polisin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Sakarya'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, FETÃ–â€™nÃ¼n sÃ¶zde "hava kuvvetleri imamÄ±" firari Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n baldÄ±zÄ± Emine Åžennur Åžen, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 57. Alay ÅžehitliÄŸi'nde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, CHP'nin DanÄ±ÅŸtay sÃ¼recinin beklenmesi konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± teklifi kabul edilemez bularak reddetti.
Ä°TÃœ ARI Teknokent Operasyon Grup BaÅŸkanÄ± Tabak, "(Ä°TÃœ ArÄ± Teknokent'te kurulacak Otomotiv ve Hareketlilik Tematik BinasÄ±) Tesisin iki-Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde bugÃ¼nÃ¼n deÄŸerleriyle yaklaÅŸÄ±k olarak 500-600 milyon liralÄ±k Ar-Ge cirosuna ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz"
AyvalÄ±k ilÃ§esinde bin 500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen Tevrat, Helenistik dÃ¶neme ait taÅŸ kabartma, kÃ¼nye ve kÃ¼peler ile SelÃ§uklu dÃ¶neminde bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen sikkeler ele geÃ§irildi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK Ã¼yelerinin sÄ±zmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in 3 bin 200 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin katÄ±lÄ±mÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonda, 40 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, tespit edilen Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene gÃ¶nderdiÄŸi mesajda, "Ãœlkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, gÃ¼venliÄŸi ve mutluluÄŸu bizim iÃ§in Ã¶zel Ã¶neme sahiptir." dedi
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len, eski savcÄ± Ã–z, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni DumanlÄ±, gazeteciler Arslan ve GÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 51 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ege Denizi'nde Midilli aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Ã–zel Oturumu'ndaki sÃ¶zlerini eleÅŸtirerek "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hala kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi devam ediyor. Sani vatandaÅŸ yarÄ±n oy kullanacakmÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonuna devam ediyor" dedi
ElazÄ±ÄŸ'da bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,59'un altÄ±na gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor