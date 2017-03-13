20:13, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Sakarya'daki DEAÅž soruÅŸturmasÄ±nda 8 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Sakarya'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 27 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SakaryaÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, "DEAÅž silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi" olduÄŸu iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere ait 18 ayrÄ± adrese dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 27 kiÅŸiden 8'inin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. SoruÅŸturmalarÄ± tamamlanan ve saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Irak uyruklu Saad Abdullatteef, Ammar Majeed Hameed, QutaÄ±ba Mohammed Khaleel, Zyad ZamÄ±l Abdulrahmen, Asaad BasÄ±m Dhannoon AldaoserÄ±, Omar YahÄ±a FadhÄ±l, TaÄ±f Seaady Seran ve Abdullah Abdurrahman Cabir adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheliler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Ã–te yandan, aynÄ± operasyon kapsamÄ±nda daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 1 ÅŸÃ¼pheli ile diÄŸer 19 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. OLAY Sakarya'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, aramalarda bazÄ± belge ve dokÃ¼manlara el konulmuÅŸtu.

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