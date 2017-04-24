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Almanya'da siyasi amaçlı işlenen suçlar zirveye ulaştı
Almanya'da siyasi amaçlı işlenen suçlar zirveye ulaştı

Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, siyasi amaçlı işlenen suç olaylarının 2016'da yeni bir zirveye ulaştığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, başkent Berlin'de Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Markus Ulbig ile düzenlendiği basın toplantısında "2016 Suç İstatistik Raporunu" anlattı.

Bakan Maiziere, 2016'da aşırı solcuların karıştığı suç ve şiddet olaylarında büyük ölçüde bir düşüş yaşanırken aşırı sağcıların karıştığı olaylarda yeniden bir artış yaşandığını belirterek, "Siyasi amaçlı işlenen suç olaylarının sayısı geçen yılda yeni bir zirveye ulaştı. Bu kabul edilemez." dedi.

"ALMANYA'DA GİTTİKÇE ARTAN ŞİDDET VE NEFRETTEN ENDİŞELİYİZ"

2017 boyunca da durumun değişmesinin beklenmediğini ifade eden Maiziere, Almanya'da gittikçe artan saygısızlık, şiddet ve nefretten endişe duyduğunu kaydetti.

Aşırı sağcıların, yabancılara ve sığınmacı yurtlarına yönelik saldırılarının biraz azalmakta olduğunu, yine de yabancılara yönelik çok vahşi saldırıların da yaşandığını belirten Maiziere, Almanya'da yaşayan Türkler ile terör örgütü PKK yandaşları arasında meydana gelen olaylarda da geçen yıl 2015'e göre büyük artış yaşandığını söyledi.

Sığınmacılar arasında hırsızlık yapan özellikle genç yaştakilerin sayısının da fazla olduğunu ancak bunun yine de yabancıların çok küçük bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Maiziere, bu nedenle barış ve huzur içinde yaşayan yabancıların büyük çoğunluğunun suçlu gibi gösterilmeye çalışılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini ifade etti.

Maiziere, geçen yıl ev soygunlarının azaldığını ancak şiddet olaylarının arttığını, cinayet, tecavüz ve cinsel taciz olaylarında artış olduğunu kaydetti.

SUÇ İSTATİSTİK RAPORU

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç İstatistik Raporuna ek olarak yayınlanan raporda da siyasi amaçlı suçların 2015 yılına göre yüzde 66,5 arttığı belirtildi.

PKK yandaşlarının işlediği suçların geçen yıl, 2015'e göre yüzde 97,6 artarak 808'den bin 597'ye yükseldiği ifade edildi. Raporda, bu suçların çoğunluğunun gösteriler sırasında işlendiği kaydedildi.

Alman Federal Meclisin, 2 Haziran 2016'da 1915 olaylarına ilişkin aldığı karar ve Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye yanlılarının ve karşıtlarının Almanya'da çok sayıda gösteri yaptığı ifade edildi.

Aşırı sağcılar tarafından işlenen suçların 2016'da 23 bin 555'e yükseldiği belirtilen raporda, bunun 2001'den bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Raporda, aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarının da 2015'e göre yüzde 14,3 atarak 2016'da bin 698'e yükseldiği kaydedildi.



İlgili Konular 2016 Suç İstatistik Raporu Almanya
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