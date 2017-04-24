Dünya Bülteni Haber Portalı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Devlet Başkanı Eşref Gani ve NATO'nun Afganistan'daki birliklerinin komutanı John Nicholson ile bir araya geldi.
Gani'nin Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Mattis, geçen cuma günü Belh vilayetindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırının "insanlık dışı" olduğunu belirterek saldırıyla ilgili ABD halkının üzüntüsünü dile getirdi.
ABD'nin Afganistan'daki görevinin devam ettiğini söyleyen Mattis, Afganistan halkı ve devletinin yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.
James Mattis, Afganistan'ın ABD için önemli olduğunu vurgulayarak bu ülkeye tecrübeli kişileri gönderdiklerini belirtti.
''Biz Afgan ortaklarımızla diplomasi ve askeri ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz'' diyen Mattis, ABD'nin Afganistan'da kötü amaçla bulunmadığını kaydetti.
Afganistan Devlet Başkanı Gani de Afganistan'daki durumun sadece iç savaştan ibaret olmadığını, Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörizmle mücadele ettiğini vurguladı.
Teröristlerin Afganistan'ı kullanmak istediğine işaret eden Gani, güvenlik güçlerinin teröristlerin amacına ulaşmasına izin vermeyeceğini ifade etti.
Başkan Gani, terör örgütlerinin Afganistan'da son 6 ayda verdiği kaybın geçen 15 yıla göre daha da fazla olduğuna dikkati çekerek "Teröristler dünya için bir tehdittir, onlara karşı ortak mücadele vermemiz lazım." dedi.
ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO'nun Afganistan'daki birliklerinin komutanı Nicholson ile de kısa bir görüşme yaptı.
Mattis, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Afganistan ziyaretinin amacının ülkedeki güvenliği değerlendirmek olduğunu söyledi.
Afganistan'ın geleceği için ortak mücadele vereceklerinin belirten Mattis, ''Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'da faaliyetine izin vermeyiz. Eğer bu ülkede faaliyet etmek isterlerse biz onları yok ederiz." diye konuştu.
Bakan Mattis, Afganistan halkının da artık Taliban'ın tekrar iktidara gelmesini istemediğini sözlerine ekledi.
Mattis'in ziyareti, ABD'nin Afganistan'daki terör örgütü DEAŞ üyelerinin saklandığı tünellere ve mağaralara ordusundaki en büyük konvansiyonel bombayı atmasının üzerinden iki hafta geçmeden gerçekleşiyor.
ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 9 bin 800 askeri bulunuyor.
Afganistan Devlet Başkanı Gani, Afganistan'daki durumun sadece iç savaştan ibaret olmadığını, Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörizmle mücadele ettiğini söyledi
Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, siyasi amaçlı işlenen suç olaylarının 2016'da yeni bir zirveye ulaştığını söyledi
Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 6. tahliye konvoyu yola çıktı. Konvoyda sivil ve askeri unsurlardan oluşan bin 650 kişi bulunuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Nauert’in getirildiği açıklandı
"Avrupa'nın Ayrımcı Politikaları ve Radikalleşmeye Etkileri" başlıklı konferansta, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına uyguladığı ayrımcı politikaları ve bunun radikalleşmeye etkileri tartışıldı
İsrail'in eski Savunma Bakanı Yaalon, Suriye'de DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söyledi
ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kelimesini kullanmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “En Marche” Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’u destekleyeceğini bildirdi
Arnavutluk'taki muhalefet, ülke genelinde izinsiz protestolar düzenlendi.
KDP Kerkük Sorumlusu Delo, Bağdat hükümetine bağlı olmasına rağmen Kerkük'ün de IKBY'de yapılacak bağımsızlık referandumuna katılacağını söyledi
Endonezya’da, siber suç işlediği iddiasıyla 52 yabancı alıkonuldu.
Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 30 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi
Mahkeme, kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen davada tekrar yargılanan 156 kişiden 20'sinin yeniden idamına hükmetti
Filipinli avukat Sabio, ülkesinin Devlet Başkanı Duterte ve diğer 11 yetkili hakkında UCM'ye şikayet dilekçesi gönderdi
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda bir el bombasının patlaması sonucu 1 çocuk öldü
Paris Camisi Yöneticisi Boubakeur cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Macron'a oy verme çağrısında bulundu