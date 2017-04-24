GÃ¼ncelleme: 21:32, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Avrupa'nÄ±n diaspora yanÄ±lgÄ±sÄ± | ANALÄ°Z

KazÄ±m Keskin

16 Nisan referandumunda yÃ¼ksek oranda katÄ±lÄ±m gÃ¶steren TÃ¼rkiye diasporasÄ±, 57 Ã¼lkede kurulan 3 bin 210 sandÄ±kta oy kullandÄ±. 1 milyon 424 bin 227 seÃ§menin oy kullandÄ±ÄŸÄ± referandumda yÃ¼zde 48,2'lik katÄ±lÄ±m oranÄ± ile rekor kÄ±ran diasporanÄ±n oy tercihleri 831 bin 208 â€˜evetâ€™ (yÃ¼zde 59,09), 575 bin 365 â€˜hayÄ±râ€™ (yÃ¼zde 40,91) ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸti.

DiasporanÄ±n seÃ§imlere katÄ±lÄ±m oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±, oy verme imkanlarÄ±nÄ±n giderek daha kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± (yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda diledikleri temsilcilikte oy kullanma hakkÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gibi), seÃ§menlerin geÃ§en sÃ¼rede deneyim ve alÄ±ÅŸkanlÄ±k kazanmalarÄ± ile aÃ§Ä±klamak mÃ¼mkÃ¼nse de asÄ±l belirleyici olanÄ±n BatÄ±lÄ± devlet ve medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n tavÄ±rlarÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenebilir.

DÄ°ASPORANIN Ä°Ã‡ SÄ°YASETE Ä°LGÄ°SÄ°

TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§ siyasetine olan ilgisi dÃ¼zenli olarak artÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸtir. SÃ¶z konusu artÄ±ÅŸta, oy verme sÃ¼recindeki teknik engellerin birbiri ardÄ±na kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir rolÃ¼ olsa da bunun tek baÅŸÄ±na belirleyici olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek gerekir. DÃ¼nyadaki benzer Ã¶rneklere gÃ¶z attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, sÃ¶zgelimi Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkeleri vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m oranlarÄ±nÄ±n bile ancak yÃ¼zde 43â€™e eriÅŸebildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Hatta Slovakyaâ€™da bu oran yÃ¼zde 13 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.

KaldÄ± ki AP seÃ§imlerinde, TÃ¼rkiye konusunda gÃ¼ndeme geldiÄŸi haliyle, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda organizasyon yapma gibi teknik zorluklarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± da hesaba katÄ±lmalÄ±. Ã–te yandan 16 Nisan referandumunda Hollanda ve Almanya gibi Ã¼lkelerde â€˜evetâ€™ kampanyasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a engellenmesi gibi durumlar da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n rekor oy oranÄ± ile 16 Nisan referandumuna katÄ±lÄ±m saÄŸlamalarÄ±nÄ± sadece oy verme sÃ¼reÃ§lerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± argÃ¼manÄ± izah etmenin yetersizliÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

BatÄ±lÄ± devletler ve bazÄ± medya organlarÄ±nÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda â€˜eksen kaymasÄ±â€™ sÃ¶ylemi ile baÅŸlayan ve giderek gÃ¼Ã§lenen bir gÃ¼ndemi takip ettikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶zÃ¼ edilen gÃ¼ndemin son halkasÄ± ise 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan bu Ã§evrelerin benimsediÄŸi tavÄ±rlar. BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±larÄ±n medya desteÄŸi ile geliÅŸtirdikleri, darbenin â€˜Avrupa deÄŸerleriâ€™ olarak lanse edilen demokrasi ve insan haklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki savunulamaz konumunu hÄ±zlÄ±ca geÃ§iÅŸtirme tavrÄ± ve akabinde darbeye maruz kalanlarÄ±n Ã¶nlem ve tepkilerini merkeze alarak, â€˜ErdoÄŸan diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe gidiyorâ€™ ÅŸeklindeki yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™de olduÄŸundan Ã§ok daha fazla diasporada tepki Ã§ekti. 2010 yÄ±lÄ±ndaki â€˜eksen kaymasÄ±â€™ tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan Ã§ok fazla etkilenmiÅŸe benzemeyen diasporadaki TÃ¼rkiyeli seÃ§menlerin, 2013 yÄ±lÄ±ndaki Gezi olaylarÄ±nda BatÄ±lÄ± Ã§evrelerin konum alÄ±ÅŸlarÄ±yla farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirdikleri sÃ¶ylenebilir. Bu minvalde, 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼zde 19 olarak beklenilenin altÄ±nda kalmasÄ±nÄ± teknik engellerin varlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼nse de, bu orana ulaÅŸÄ±labilmesinde dahi diasporadaki bilinÃ§ artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n belirleyici olduÄŸu ifade edilebilir.

AVRUPANIN REFERANDUMDA TARAF OLMASI

BatÄ±lÄ± devletlerin ve medyalarÄ±nÄ±n referandum sÃ¼recine taraf tutarak dahil olmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan odaklÄ± tutumlarÄ±, taraflÄ± tarafsÄ±z birÃ§ok siyasi analistin yorumlarÄ±na gÃ¶re hesaplananÄ±n aksine â€˜evetâ€™ oylarÄ±na hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir katkÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Tarih boyunca diaspora topluluklarÄ±nÄ±n -asimile olmamÄ±ÅŸlarsa- kÃ¶ken Ã¼lkeye, o coÄŸrafyada yaÅŸayanlardan Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir aidiyet hissi taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± bilinen bir olgu. Referandum sonuÃ§larÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ± oylarÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ±, bu durumun BatÄ±lÄ±larca iyi hesap edilmediÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶steriyor. Ã–zellikle Hollanda ile yaÅŸanan gerilimin sadece bu Ã¼lkede yaÅŸayan TÃ¼rkiyelileri deÄŸil tÃ¼m diasporayÄ± derinden etkilediÄŸini belirtmek gerekir. Ä°sviÃ§re, Avusturya, Almanya, Hollanda medyasÄ±nÄ±n da birbiri ardÄ±na TÃ¼rkÃ§e yayÄ±nlarla â€˜hayÄ±râ€™ kampanyasÄ±na destek olma Ã§abalarÄ± sadece karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸtekileri rahatsÄ±z etmekle kalmamÄ±ÅŸ, farklÄ± bir gerekÃ§e ile â€˜hayÄ±râ€™ kanadÄ±nÄ±n da serzeniÅŸte bulunmasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.

BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±larÄ±n bu siyasal Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼klerinin en Ã¶nemli nedeni, TÃ¼rkiye siyasetinde kendilerine yakÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri Ã§evrelerin BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸayan fikirsel ve organik izdÃ¼ÅŸÃ¼mleri ile FETÃ– ve PKK gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin TÃ¼rkiye hakkÄ±nda oluÅŸturduklarÄ± sanal kurgularÄ±n gerÃ§ekliÄŸe tekabÃ¼l ettiÄŸi yanÄ±lgÄ±sÄ±dÄ±r. BÃ¶ylelikle BatÄ±lÄ± siyasetÃ§iler gerÃ§eklikten uzak yaklaÅŸÄ±mlarla TÃ¼rkiye ile gÃ¶z hizasÄ±nda, ortak menfaatler Ã§erÃ§evesinde iliÅŸki kuramaz duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸlerdir. Bu irrasyonel ve aÃ§Ä±kÃ§a kendi ahlaki ve siyasi pozisyonlarÄ±na zarar veren tutumlara yÃ¶nelik kendi iÃ§lerinden cÄ±lÄ±z itirazlar yapÄ±lmÄ±ÅŸsa da reel dÃ¼nyadan kopuk siyaset dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan kurtulamamÄ±ÅŸlardÄ±r.

SonuÃ§ olarak BatÄ±lÄ± devletler ve medya temsilcileri yalnÄ±zca insan haklarÄ± ve demokrasi gibi deÄŸerleri zedelemekle kalmamÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda yÃ¼zyÄ±llardÄ±r DoÄŸulu halklar iÃ§in uygun gÃ¶rdÃ¼kleri despot/fanatik/akÄ±ldÄ±ÅŸÄ± gibi sÄ±fatlarÄ±n muhataplarÄ± olma konumuna sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸlerdir. BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±lar referandumda taraf tutmak suretiyle karÅŸÄ± tarafÄ±n tepkisinin sandÄ±ÄŸa yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± hesap etmeyerek bilimsellikten uzak bir tutum takÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r.

DÄ°ASPORAYA KÄ°M ZARAR VERÄ°YOR?

Gerek TÃ¼rkiye iÃ§inde ve gerekse BatÄ±'da tedavÃ¼le sokulan bir argÃ¼mana gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n diasporada yaÅŸayan TÃ¼rkiyelileri galeyana getirdiÄŸi ve bunun sonucunda ortamÄ±n gerildiÄŸi iddia edilmektedir. Daha ileri giderek bu iddia sahipleri, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yÃ¼zÃ¼nden Ã¶zellikle Avrupaâ€™daki TÃ¼rkiye kÃ¶kenlilerin hayatlarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmektedirler. Ä°ÅŸin Ã¶zÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k olan bu tÃ¼rden iddialarÄ± dillendirenlerin, BatÄ±lÄ±larÄ±n, TÃ¼rkiye ve ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sanki referandum sÃ¼reci ile birlikte baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶n yargÄ±sÄ±nÄ± kabul ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± akÄ±ldan Ã§Ä±karÄ±lmamalÄ±.

2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren Ã¶zellikle Avrupaâ€™da giderek yÃ¼kselen tansiyon nedeniyle TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmesinin baÅŸlÄ±ca sorumlusu AvrupalÄ± karar alÄ±cÄ±lardÄ±r. BaÅŸta Almanya olmak Ã¼zere AvrupalÄ± siyasetÃ§ilerin medya desteÄŸiyle, TÃ¼rkiye ve ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼ndemlerinin en Ã¶nemli meselesi haline getirmelerinin iki Ã¶nemli sebebi bulunmaktadÄ±r:

Birincisi, genelde BatÄ±â€™da, Ã¶zelde Avrupaâ€™da Ã§ok etkili bir aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± dalganÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ve etkisi gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. BatÄ± dÃ¼nyasÄ± iÃ§in konjonktÃ¼rel olmaktan Ã§ok, yapÄ±sal bir sorun olan â€˜Ã¶tekiâ€™ ile barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir ortak yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rememe hastalÄ±ÄŸÄ±, refah ve bolluk dÃ¶nemlerinin geÃ§tiÄŸi zamanlarda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yeniden ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Bu nedenle, 2008 ekonomik krizine kalÄ±cÄ± cevaplar Ã¼retememiÅŸ olan BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±lara, sorumluluÄŸu Ã¼stlenerek Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± tedavi etmek yerine TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ã¶tekileÅŸtirmek daha kolay gÃ¶rÃ¼nmektedir. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±, Neo-Nazi Ã§evrelere gÃ¶z yumulan, bunun da Ã¶tesinde askeri istihbarat ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã§evrelerin iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± olduklarÄ±, kamuoyuna yansÄ±mayan diÄŸer muhtemel derin devlet faaliyetlerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸÃ¼phesinin olduÄŸu yerde TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n huzurlu bir hayat sÃ¼rmesinin mÃ¼mkÃ¼n olamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r.

AÅžIRI SAÄžA MEÅžRUÄ°YET ALANI

Ä°kinci olarak BatÄ±lÄ± devletlerin medya organlarÄ±nÄ± da yÃ¶nlendirerek TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ± â€˜terbiye etmeâ€™ Ã§abalarÄ±nÄ± da unutmamak gerekir. Bir yandan ErdoÄŸan taraftarlarÄ±nÄ±n Avrupaâ€™yÄ± terk etmeleri istenirken, Ã¶te yandan ifade ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konularÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™yi sorgulama Ã§abalarÄ± izahÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan bir tutarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ortaya koymuÅŸtur. Bu aÃ§Ä±ÄŸÄ±n kendileri de farkÄ±nda olacaklar ki, â€˜ErdoÄŸanâ€™ ve â€˜diktatÃ¶rlÃ¼kâ€™ ifadeleri her fÄ±rsatta yanyana getirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. TÄ±pkÄ± Ä°slam ile terÃ¶r kavramlarÄ±nÄ±n birbiri ardÄ±na kullanÄ±mÄ± suretiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len algÄ± operasyonu gibi, doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a yÃ¶neltilen suÃ§lamalarla onu destekleyen milyonlarca diaspora Ã¼yesinin bastÄ±klarÄ± zeminin kayganlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanmaktadÄ±r. KÄ±sa vadede hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ siyaset aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a kullanÄ±ÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nen bu tutumun orta ve uzun vadede aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cenahlara bÃ¼yÃ¼k bir â€˜meÅŸruiyet alanÄ±â€™ yarattÄ±ÄŸÄ± Ä±srarla gÃ¶rmezden gelinmektedir.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiyeâ€™nin muhataplarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde iki seÃ§enek bulunuyor. Bunlardan birincisi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlarÄ± dikkate alan pozitif bir diplomasi, diÄŸeri de 2010â€™dan beri sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin yeni konumunu kabullenmeme Ã¼zerine kurulu, her iki tarafa da zarar verecek negatif diplomasi.

TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, â€˜Yeni TÃ¼rkiyeâ€™ sÃ¶yleminin altÄ±nÄ± dolduracak bir siyasetten geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ± rahatlÄ±kla ifade edilebilir. Bu durumda, BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§lerin pozitif diplomasiyi seÃ§meleri halinde iliÅŸkilerin eskisinden daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Fakat negatif diplomasi seÃ§eneÄŸinin tercih edilmesi durumunda ise TÃ¼rkiyeâ€™nin izleyeceÄŸi en isabetli politikalardan biri, diasporanÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§ siyasetine yÃ¶nelik artan ilgisini bu kesim ile iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirip tahkim etmenin bir imkanÄ± olarak gÃ¶rmektir.

[Avusturya ve Almanya iÃ§ siyaseti alanÄ±nda uzmanlaÅŸan KazÄ±m Keskin halen Sakarya Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na devam etmektedir]

KAYNAK: AA