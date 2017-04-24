Avrupa'nÄ±n diaspora yanÄ±lgÄ±sÄ± | ANALÄ°Z

16 Nisan referandumunda yÃ¼ksek oranda katÄ±lÄ±m gÃ¶steren TÃ¼rkiye diasporasÄ±, 57 Ã¼lkede kurulan 3 bin 210 sandÄ±kta oy kullandÄ±. 1 milyon 424 bin 227 seÃ§menin oy kullandÄ±ÄŸÄ± referandumda yÃ¼zde 48,2'lik katÄ±lÄ±m oranÄ± ile rekor kÄ±ran diasporanÄ±n oy tercihleri 831 bin 208 â€˜evetâ€™ (yÃ¼zde 59,09), 575 bin 365 â€˜hayÄ±râ€™ (yÃ¼zde 40,91) ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸti.
DiasporanÄ±n seÃ§imlere katÄ±lÄ±m oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±, oy verme imkanlarÄ±nÄ±n giderek daha kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± (yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda diledikleri temsilcilikte oy kullanma hakkÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gibi), seÃ§menlerin geÃ§en sÃ¼rede deneyim ve alÄ±ÅŸkanlÄ±k kazanmalarÄ± ile aÃ§Ä±klamak mÃ¼mkÃ¼nse de asÄ±l belirleyici olanÄ±n BatÄ±lÄ± devlet ve medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n tavÄ±rlarÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenebilir.
TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§ siyasetine olan ilgisi dÃ¼zenli olarak artÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸtir. SÃ¶z konusu artÄ±ÅŸta, oy verme sÃ¼recindeki teknik engellerin birbiri ardÄ±na kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir rolÃ¼ olsa da bunun tek baÅŸÄ±na belirleyici olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek gerekir. DÃ¼nyadaki benzer Ã¶rneklere gÃ¶z attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, sÃ¶zgelimi Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkeleri vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m oranlarÄ±nÄ±n bile ancak yÃ¼zde 43â€™e eriÅŸebildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Hatta Slovakyaâ€™da bu oran yÃ¼zde 13 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.
KaldÄ± ki AP seÃ§imlerinde, TÃ¼rkiye konusunda gÃ¼ndeme geldiÄŸi haliyle, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda organizasyon yapma gibi teknik zorluklarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± da hesaba katÄ±lmalÄ±. Ã–te yandan 16 Nisan referandumunda Hollanda ve Almanya gibi Ã¼lkelerde â€˜evetâ€™ kampanyasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a engellenmesi gibi durumlar da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n rekor oy oranÄ± ile 16 Nisan referandumuna katÄ±lÄ±m saÄŸlamalarÄ±nÄ± sadece oy verme sÃ¼reÃ§lerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± argÃ¼manÄ± izah etmenin yetersizliÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.
BatÄ±lÄ± devletler ve bazÄ± medya organlarÄ±nÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda â€˜eksen kaymasÄ±â€™ sÃ¶ylemi ile baÅŸlayan ve giderek gÃ¼Ã§lenen bir gÃ¼ndemi takip ettikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶zÃ¼ edilen gÃ¼ndemin son halkasÄ± ise 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan bu Ã§evrelerin benimsediÄŸi tavÄ±rlar. BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±larÄ±n medya desteÄŸi ile geliÅŸtirdikleri, darbenin â€˜Avrupa deÄŸerleriâ€™ olarak lanse edilen demokrasi ve insan haklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki savunulamaz konumunu hÄ±zlÄ±ca geÃ§iÅŸtirme tavrÄ± ve akabinde darbeye maruz kalanlarÄ±n Ã¶nlem ve tepkilerini merkeze alarak, â€˜ErdoÄŸan diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe gidiyorâ€™ ÅŸeklindeki yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™de olduÄŸundan Ã§ok daha fazla diasporada tepki Ã§ekti. 2010 yÄ±lÄ±ndaki â€˜eksen kaymasÄ±â€™ tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan Ã§ok fazla etkilenmiÅŸe benzemeyen diasporadaki TÃ¼rkiyeli seÃ§menlerin, 2013 yÄ±lÄ±ndaki Gezi olaylarÄ±nda BatÄ±lÄ± Ã§evrelerin konum alÄ±ÅŸlarÄ±yla farkÄ±ndalÄ±k geliÅŸtirdikleri sÃ¶ylenebilir. Bu minvalde, 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼zde 19 olarak beklenilenin altÄ±nda kalmasÄ±nÄ± teknik engellerin varlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼nse de, bu orana ulaÅŸÄ±labilmesinde dahi diasporadaki bilinÃ§ artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n belirleyici olduÄŸu ifade edilebilir.
BatÄ±lÄ± devletlerin ve medyalarÄ±nÄ±n referandum sÃ¼recine taraf tutarak dahil olmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan odaklÄ± tutumlarÄ±, taraflÄ± tarafsÄ±z birÃ§ok siyasi analistin yorumlarÄ±na gÃ¶re hesaplananÄ±n aksine â€˜evetâ€™ oylarÄ±na hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir katkÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Tarih boyunca diaspora topluluklarÄ±nÄ±n -asimile olmamÄ±ÅŸlarsa- kÃ¶ken Ã¼lkeye, o coÄŸrafyada yaÅŸayanlardan Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir aidiyet hissi taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± bilinen bir olgu. Referandum sonuÃ§larÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ± oylarÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ±, bu durumun BatÄ±lÄ±larca iyi hesap edilmediÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶steriyor. Ã–zellikle Hollanda ile yaÅŸanan gerilimin sadece bu Ã¼lkede yaÅŸayan TÃ¼rkiyelileri deÄŸil tÃ¼m diasporayÄ± derinden etkilediÄŸini belirtmek gerekir. Ä°sviÃ§re, Avusturya, Almanya, Hollanda medyasÄ±nÄ±n da birbiri ardÄ±na TÃ¼rkÃ§e yayÄ±nlarla â€˜hayÄ±râ€™ kampanyasÄ±na destek olma Ã§abalarÄ± sadece karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸtekileri rahatsÄ±z etmekle kalmamÄ±ÅŸ, farklÄ± bir gerekÃ§e ile â€˜hayÄ±râ€™ kanadÄ±nÄ±n da serzeniÅŸte bulunmasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.
BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±larÄ±n bu siyasal Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼klerinin en Ã¶nemli nedeni, TÃ¼rkiye siyasetinde kendilerine yakÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri Ã§evrelerin BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸayan fikirsel ve organik izdÃ¼ÅŸÃ¼mleri ile FETÃ– ve PKK gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin TÃ¼rkiye hakkÄ±nda oluÅŸturduklarÄ± sanal kurgularÄ±n gerÃ§ekliÄŸe tekabÃ¼l ettiÄŸi yanÄ±lgÄ±sÄ±dÄ±r. BÃ¶ylelikle BatÄ±lÄ± siyasetÃ§iler gerÃ§eklikten uzak yaklaÅŸÄ±mlarla TÃ¼rkiye ile gÃ¶z hizasÄ±nda, ortak menfaatler Ã§erÃ§evesinde iliÅŸki kuramaz duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸlerdir. Bu irrasyonel ve aÃ§Ä±kÃ§a kendi ahlaki ve siyasi pozisyonlarÄ±na zarar veren tutumlara yÃ¶nelik kendi iÃ§lerinden cÄ±lÄ±z itirazlar yapÄ±lmÄ±ÅŸsa da reel dÃ¼nyadan kopuk siyaset dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan kurtulamamÄ±ÅŸlardÄ±r.
SonuÃ§ olarak BatÄ±lÄ± devletler ve medya temsilcileri yalnÄ±zca insan haklarÄ± ve demokrasi gibi deÄŸerleri zedelemekle kalmamÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda yÃ¼zyÄ±llardÄ±r DoÄŸulu halklar iÃ§in uygun gÃ¶rdÃ¼kleri despot/fanatik/akÄ±ldÄ±ÅŸÄ± gibi sÄ±fatlarÄ±n muhataplarÄ± olma konumuna sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸlerdir. BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±lar referandumda taraf tutmak suretiyle karÅŸÄ± tarafÄ±n tepkisinin sandÄ±ÄŸa yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± hesap etmeyerek bilimsellikten uzak bir tutum takÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r.
Gerek TÃ¼rkiye iÃ§inde ve gerekse BatÄ±'da tedavÃ¼le sokulan bir argÃ¼mana gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n diasporada yaÅŸayan TÃ¼rkiyelileri galeyana getirdiÄŸi ve bunun sonucunda ortamÄ±n gerildiÄŸi iddia edilmektedir. Daha ileri giderek bu iddia sahipleri, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yÃ¼zÃ¼nden Ã¶zellikle Avrupaâ€™daki TÃ¼rkiye kÃ¶kenlilerin hayatlarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmektedirler. Ä°ÅŸin Ã¶zÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k olan bu tÃ¼rden iddialarÄ± dillendirenlerin, BatÄ±lÄ±larÄ±n, TÃ¼rkiye ve ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sanki referandum sÃ¼reci ile birlikte baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶n yargÄ±sÄ±nÄ± kabul ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± akÄ±ldan Ã§Ä±karÄ±lmamalÄ±.
2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren Ã¶zellikle Avrupaâ€™da giderek yÃ¼kselen tansiyon nedeniyle TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmesinin baÅŸlÄ±ca sorumlusu AvrupalÄ± karar alÄ±cÄ±lardÄ±r. BaÅŸta Almanya olmak Ã¼zere AvrupalÄ± siyasetÃ§ilerin medya desteÄŸiyle, TÃ¼rkiye ve ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼ndemlerinin en Ã¶nemli meselesi haline getirmelerinin iki Ã¶nemli sebebi bulunmaktadÄ±r:
Birincisi, genelde BatÄ±â€™da, Ã¶zelde Avrupaâ€™da Ã§ok etkili bir aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± dalganÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ve etkisi gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. BatÄ± dÃ¼nyasÄ± iÃ§in konjonktÃ¼rel olmaktan Ã§ok, yapÄ±sal bir sorun olan â€˜Ã¶tekiâ€™ ile barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir ortak yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rememe hastalÄ±ÄŸÄ±, refah ve bolluk dÃ¶nemlerinin geÃ§tiÄŸi zamanlarda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yeniden ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Bu nedenle, 2008 ekonomik krizine kalÄ±cÄ± cevaplar Ã¼retememiÅŸ olan BatÄ±lÄ± karar alÄ±cÄ±lara, sorumluluÄŸu Ã¼stlenerek Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± tedavi etmek yerine TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ã¶tekileÅŸtirmek daha kolay gÃ¶rÃ¼nmektedir. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±, Neo-Nazi Ã§evrelere gÃ¶z yumulan, bunun da Ã¶tesinde askeri istihbarat ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã§evrelerin iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± olduklarÄ±, kamuoyuna yansÄ±mayan diÄŸer muhtemel derin devlet faaliyetlerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸÃ¼phesinin olduÄŸu yerde TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n huzurlu bir hayat sÃ¼rmesinin mÃ¼mkÃ¼n olamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r.
Ä°kinci olarak BatÄ±lÄ± devletlerin medya organlarÄ±nÄ± da yÃ¶nlendirerek TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ± â€˜terbiye etmeâ€™ Ã§abalarÄ±nÄ± da unutmamak gerekir. Bir yandan ErdoÄŸan taraftarlarÄ±nÄ±n Avrupaâ€™yÄ± terk etmeleri istenirken, Ã¶te yandan ifade ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konularÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™yi sorgulama Ã§abalarÄ± izahÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan bir tutarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ortaya koymuÅŸtur. Bu aÃ§Ä±ÄŸÄ±n kendileri de farkÄ±nda olacaklar ki, â€˜ErdoÄŸanâ€™ ve â€˜diktatÃ¶rlÃ¼kâ€™ ifadeleri her fÄ±rsatta yanyana getirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. TÄ±pkÄ± Ä°slam ile terÃ¶r kavramlarÄ±nÄ±n birbiri ardÄ±na kullanÄ±mÄ± suretiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len algÄ± operasyonu gibi, doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a yÃ¶neltilen suÃ§lamalarla onu destekleyen milyonlarca diaspora Ã¼yesinin bastÄ±klarÄ± zeminin kayganlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanmaktadÄ±r. KÄ±sa vadede hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ siyaset aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a kullanÄ±ÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nen bu tutumun orta ve uzun vadede aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cenahlara bÃ¼yÃ¼k bir â€˜meÅŸruiyet alanÄ±â€™ yarattÄ±ÄŸÄ± Ä±srarla gÃ¶rmezden gelinmektedir.
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiyeâ€™nin muhataplarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde iki seÃ§enek bulunuyor. Bunlardan birincisi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlarÄ± dikkate alan pozitif bir diplomasi, diÄŸeri de 2010â€™dan beri sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin yeni konumunu kabullenmeme Ã¼zerine kurulu, her iki tarafa da zarar verecek negatif diplomasi.
TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, â€˜Yeni TÃ¼rkiyeâ€™ sÃ¶yleminin altÄ±nÄ± dolduracak bir siyasetten geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ± rahatlÄ±kla ifade edilebilir. Bu durumda, BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§lerin pozitif diplomasiyi seÃ§meleri halinde iliÅŸkilerin eskisinden daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Fakat negatif diplomasi seÃ§eneÄŸinin tercih edilmesi durumunda ise TÃ¼rkiyeâ€™nin izleyeceÄŸi en isabetli politikalardan biri, diasporanÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§ siyasetine yÃ¶nelik artan ilgisini bu kesim ile iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirip tahkim etmenin bir imkanÄ± olarak gÃ¶rmektir.
[Avusturya ve Almanya iÃ§ siyaseti alanÄ±nda uzmanlaÅŸan KazÄ±m Keskin halen Sakarya Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na devam etmektedir]
TÃ¼rkiye diasporasÄ±nÄ±n rekor oy oranÄ± ile 16 Nisan referandumuna katÄ±lÄ±m saÄŸlamalarÄ±nÄ± sadece oy verme sÃ¼reÃ§lerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± argÃ¼manÄ± izah etmek ile mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir
Tarihsel sÃ¼reÃ§te, Ã¼lke iÃ§erisindeki gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinin doÄŸurduÄŸu siyasi entrikalarda, Ã§oÄŸu zaman istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¶nemli rolÃ¼ olmuÅŸtur
Hollandaâ€™daki seÃ§imler, kriz ve nihayet TÃ¼rkiye referandumu akabinde Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusundaki aÃ§Ä±klamalar konunun tamamen siyasi olduÄŸuna iÅŸaret etmektedir
Moskova, Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi ve bunun yansÄ±malarÄ±yla muhatap olmak yerine daha kolay olan seÃ§eneÄŸe yÃ¶neldi ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bir propaganda kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±
Fransa'daki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi yaklaÅŸÄ±rken Ulusal Cephenin adayÄ± Le Pen ve YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ hareketinin adayÄ± Macron anketlerde yÃ¼zde 23'er destekle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor
Halk oylamasÄ± Ã¶ncesi tehdit, ÅŸiddet ve yasaklar dahil TÃ¼rklerin tercihlerini etkilemek iÃ§in her yolu deneyen Avrupa, "Evet" oyunun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelleyemedi
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine sadece birkaÃ§ hafta kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, muhafazakÃ¢rlar hÃ¢lÃ¢ uygun bir aday belirleyebilme mÃ¼cadelesi veriyor
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandum sonuÃ§larÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte illere gÃ¶re sandÄ±klardan Ã§Ä±kan sonuÃ§lar...
Hollanda'da geÃ§en yÄ±lda tespit edilen toplam ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olaylarÄ±nÄ±n iÃ§inde 'Ä±rk' Ã¶nemli bir kategoriyi oluÅŸturuyor. Irk temelli ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olaylarÄ±, toplam ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§inde yÃ¼zde 40 oranÄ±nda bir yekÃ»n teÅŸkil ediyor
Ä°stihbarat skandalÄ±, devlet sÄ±rlarÄ±nÄ±n ifÅŸasÄ± konusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™yi aÄŸÄ±r ÅŸekilde suÃ§layan ve haber alma, basÄ±n ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi konularda her fÄ±rsatta eleÅŸtiren Almanyaâ€™nÄ±n, kendi Ã§Ä±karlarÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸunda tamamen tersi yÃ¶nde iÅŸleyen ikircikli tutumunun yarattÄ±ÄŸÄ± paradoksu Ã¶zetliyor
Trump'Ä±n Suriye'ye saldÄ±rÄ± emri vermesinin ne anlama geldiÄŸi ve sonuÃ§larÄ±nÄ±n neler olacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BazÄ±larÄ± bunun ciddi bir saldÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suriyeâ€™de bir deÄŸiÅŸime neden olmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.
19 MayÄ±s'ta Ä°ran'da dÃ¼zenlenecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlar, bu seÃ§imde de Ruhani'yi destekleyeceÄŸini ifade ediyor.
Musul adÄ±m adÄ±m ikinci bir Halep'e dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ancak Musul'u farklÄ± kÄ±lan, yaÅŸananlara bu sefer uluslararasÄ± Ã¶fkenin ve timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n eÅŸlik etmiyor olmasÄ±.
TÃ¼rkiye-Afrika iliÅŸkilerini ilgilendiren akademik, kÃ¼ltÃ¼rel, siyasi ya da diplomasi iÃ§erikli uluslararasÄ± herhangi bir ortamda iki ana soru gÃ¼ndemi meÅŸgul etmeye devam ediyor
BatÄ±lÄ± felsefeciler BatÄ± medeniyetinin bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k iÃ§inde olduÄŸu, ciddi tedbirler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k yaÅŸayacaÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar
Ä°srail'in Arap Ã¼lkelerinde veya Ä°ran'da demokrasinin yerleÅŸmesine yÃ¶nelik bir ilgisi yok. Belki de Ä°srail, sadece dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Ã¼lkelerde 'deÄŸiÅŸiklik' gÃ¶rmek istiyor.