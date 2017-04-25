Musul'un batısının yüzde 70'i DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak'ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin batı yakasının yüzde 70'inin geri alındığı bildirildi.
Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Rasul, Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'na yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Musul'un batı yakasının yüzde 70'inde kontrolü sağladığı ve geri kalan bölgelerde çatışmaların devam ettiğini söyledi.
Rasul, ordu güçleri ile hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığında görevli Yüzbaşı Saad Zalim es-Saidi, Musul'un batı yakasında yer alan ez-Zenceli bölgesinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin bulunduğu bir evin vurulması sonucu evdeki üç ailenin fertlerinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Hava saldırılarında sık sık yanlış yerlerin bombalandığını söyleyen Saidi, bölgedeki uçuşlardan sorumlu Iraklı ve Amerikalı yetkililerden konuya ilişkin yeterli cevabı alamadıklarına dikkati çekti.
ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı
BM, Tabka'da hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü belirterek, Rakka'daki 400 binden fazla sivilin güvenliğinden endişe edildiğini bildirdi
Irak'ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin batı yakasının yüzde 70'inin geri alındığı bildirildi
Afganistan Devlet Başkanı Gani, Afganistan'daki durumun sadece iç savaştan ibaret olmadığını, Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörizmle mücadele ettiğini söyledi
Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, siyasi amaçlı işlenen suç olaylarının 2016'da yeni bir zirveye ulaştığını söyledi
Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 6. tahliye konvoyu yola çıktı. Konvoyda sivil ve askeri unsurlardan oluşan bin 650 kişi bulunuyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Nauert’in getirildiği açıklandı
"Avrupa'nın Ayrımcı Politikaları ve Radikalleşmeye Etkileri" başlıklı konferansta, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına uyguladığı ayrımcı politikaları ve bunun radikalleşmeye etkileri tartışıldı
İsrail'in eski Savunma Bakanı Yaalon, Suriye'de DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün kendilerinden özür dilediğini söyledi
ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kelimesini kullanmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “En Marche” Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’u destekleyeceğini bildirdi
Arnavutluk'taki muhalefet, ülke genelinde izinsiz protestolar düzenlendi.
KDP Kerkük Sorumlusu Delo, Bağdat hükümetine bağlı olmasına rağmen Kerkük'ün de IKBY'de yapılacak bağımsızlık referandumuna katılacağını söyledi
Endonezya’da, siber suç işlediği iddiasıyla 52 yabancı alıkonuldu.
Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 30 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi
Mahkeme, kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen davada tekrar yargılanan 156 kişiden 20'sinin yeniden idamına hükmetti