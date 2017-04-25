01:03, 25 Nisan 2017 Salı

Musul'un batısının yüzde 70'i DEAŞ'tan kurtarıldı





Irak'ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin batı yakasının yüzde 70'inin geri alındığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin batı yakasının yüzde 70'inin geri alındığı bildirildi. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Rasul, Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'na yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Musul'un batı yakasının yüzde 70'inde kontrolü sağladığı ve geri kalan bölgelerde çatışmaların devam ettiğini söyledi. Rasul, ordu güçleri ile hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ettiğini kaydetti. Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığında görevli Yüzbaşı Saad Zalim es-Saidi, Musul'un batı yakasında yer alan ez-Zenceli bölgesinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin bulunduğu bir evin vurulması sonucu evdeki üç ailenin fertlerinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Hava saldırılarında sık sık yanlış yerlerin bombalandığını söyleyen Saidi, bölgedeki uçuşlardan sorumlu Iraklı ve Amerikalı yetkililerden konuya ilişkin yeterli cevabı alamadıklarına dikkati çekti.

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