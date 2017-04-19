01:05, 25 Nisan 2017 Salı

TSK'dan Metina'ya hava harekatı





Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta PKK'ya ait dört hedef imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Irak'ın kuzeyinde Metina kırsalına, 17.15 -17.40 saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Harekatta, PKK'ya ait üç sığınak ve bir silah mevzi ateş altına alınarak yok edildi.

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