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Türkiye'den ABD'ye '1915 olayları' tepkisi
Türkiye'den ABD'ye '1915 olayları' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump’ın '1915 Olayları' hakkındaki sözlerine ilişkin, "Tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “1915 Olayları” hakkında yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi. 

Açıklamada, "Yeni ABD yönetiminden, şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin bu yıl da 24 Nisan'da, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenen törenle hak ettikleri saygıya uygun biçimde anıldıklarının ABD yönetimine hatırlatıldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu törene ilettiği mesajın, Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıttığının altı çizildi.



İlgili Konular Türkiye ABD 1915 olayları
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