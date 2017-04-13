Güncelleme: 02:19, 25 Nisan 2017 Salı

Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama



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Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında askeri personel, infaz koruma memuru ile ihraç edilen komiser yardımcısının bulunduğu 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

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