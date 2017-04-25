09:21, 25 Nisan 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıl dönümü

- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek törenin açılışında konuşacak.

- Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektuplarını takdim edecek Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan, Tayland Büyükelçisi Suvat Chirapant ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ile Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.00/13.45/14.30/16.00)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenecek Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

4- Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek “Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı”nda Türkiye’nin ülkedeki drama bakışı ve sağlanacak yardım konusunda konuşacak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Cenevre)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Uluslararası Konferansı'nın "Ekonomik politikanın önceliklerinden biri olan kadın girişimciliğinin geliştirilmesi: Girişimcilik için devlet desteği mekanizması” isimli oturuma katılacak.

(Bakü)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir otelde "Şehircilik Şurası Sonuç İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İrlanda İş, Girişimcilik ve Yenilik Bakanı Mary Mitchell O’Connor ile Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles Flanagan ile ayrı ayrı görüşecek, "Türkiye Günü" başlıklı programa katılacak.

2- Hazine, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yapacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- Besteci ve yorumcu Selami Şahin, şarkılarını farklı bir tarzda yorumlayacağı "Selami Şahin ile Yarım Asırlık Senfoni" projesiyle İş Sanat Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

(İstanbul/20.30)



GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden 3'ü, Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.

(Atina)



SPOR

1- Fenerbahçe, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

2- Voleybol Efeler Ligi play-off üçüncülük serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ziraat Bankası'nı konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında, Çanakkale Belediyespor-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Çanakkale/17.00/Bursa/17.30)

4- Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Samsun Gençlik-Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adana Şakirpaşa ve Zağnosspor-Ardeşen Gençlik mücadeleleri yapılacak.

(Samsun/16.00/Kastamonu/İzmir/Trabzon/17.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Doğalgazda 50 milyar metreküp tüketimle rekor bekleniyor

- GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan:

- "Bu yılın ilk çeyreğindeki doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı döneminde göre 3 milyar metreküp daha fazla gerçekleşti"

- "Isınma amaçlı tüketime ilave olarak, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminde de geçen yıla göre artış olacağı beklentisi ağırlık kazandı"

- "Bu yıl 50 milyar metreküpe yaklaşan bir tüketimle tüm zamanların rekoru gerçekleşebilir"

2- Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi 1,5 yılın zirvesinde

- Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların takas payı yüzde 65,2 ile Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

- Ülke bazında ABD 58 milyar TL'yi aşan portföy değeri ile ilk sırada yer alırken, ABD'yi 25,8 milyar lira ile İngiltere, 12,1 milyar lira Lüksemburg, 10,4 milyar lira ile Hollanda ve 7,9 milyar lira ile Katar izliyor

- Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan:

- "BIST 100 endeksinde mevcut seviyelerin birkaç yıl vadeli düşünen yatırımcılar için hala cazip olduğunu düşünüyoruz"

3- Hugo Chaves ve Maduro'nun ülkesi Venezuela'da kritik süreç



- General Motors'un fabrikasına el konulması, hükümetin meclisi dağıtma girişimi ve protesto gösterilerine sahne olan Venezuela dünya gündemine oturdu

- Cornell Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gustavo Flores Macias:

- "Bu durumlar petrol devletlerinin tipik problemleridir. Buna rağmen kriz, sadece petrol fiyatlarının düşmesinden değil, hükümetin ihmalinden kaynaklandı"

- "Venezuela'nın ekonomik sorunları yeni olmasa da, hükümetin meclisi dağıtma girişimi halk için bardağı taşıran damla oldu, onları sokaklara çıkmaya teşvik etti”

- Venezuelalı Estefania Delgado:

- “Yaklaşık 5 aydır şampuan, sabun alamıyorum. Diş macunu ve tuvalet kağıdı da öyle. Bunları birkaç kat pahalıya sadece kaçak olarak alabiliyorsunuz"