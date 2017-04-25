TSK'dan Sincar'a gece yarısı hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu bölgelerden sızdırılan teröristler ile aktarılan silah ve malzemelerin, hudut karakollarına yönelik taciz ve saldırılarda, son olarak da Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanıldığı vurgulandı.
Söz konusu bölgelerin birer terör yuvası haline geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölücü terör örgütü tarafından yurt içinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.
Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur."
TSK ve güvenlik güçlerinin tüm unsurları tarafından, PKK'ya karşı gerek ülke sınırları içinde gerekse sınır ötesinde etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğüne değinilen açıklamada, operasyonların bundan sonra da en son örgüt üyesi etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
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