09:42, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Åžili'de bÃ¼yÃ¼k deprem





GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Åžili'de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesiÂ Åžili'de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde birÂ depremÂ meydana geldi. ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezi, sahil kenti Valparaiso'nun 39 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda, 25 kilometre derinlikte meydana gelen depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 6,9 olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Depremin, Valparaiso'ya 102 kilometre uzaklÄ±ktaki baÅŸkent Santiago'da da hissedildiÄŸi, yetkililerin depremden hemen sonra olasÄ± tsunami nedeniyle tahliye emri verdiÄŸi, ancak emrin kÄ±sa sÃ¼re sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Can ya da mal kaybÄ±na yol aÃ§mayan depremden sonra ortalama 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde en az iki artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi ifade edildi.

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