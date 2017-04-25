09:43, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Tiran ve Sanafir krizi gÃ¶lgesinde Selman-Sisi zirvesi

AydoÄŸan KalabalÄ±k

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es - Sisi resmi bir ziyaret iÃ§in gittiÄŸi Suudi Arabistan'da dÃ¼n Kral Selman bin Abdulaziz ile biraraya geldi.

Ä°ki lider arasÄ±ndaki zirve ile ilgili MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamalarda ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi, stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±n derinleÅŸtirilmesi ve terÃ¶re karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelenin artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyurusu yapÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan tarafÄ± ise MÄ±sÄ±r'a ekonomik destek konusunda hassas olunduÄŸu, MÄ±sÄ±r ile bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meselelerde koordineye Ã¶nem verildiÄŸine iÅŸaret edildi.

Suudi Arabistan KralÄ± Selman'Ä±n geÃ§en yÄ±l Nisan ayÄ±nda Ã¼lkeye dÃ¼zenlediÄŸi ziyaretin MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi ve kamuoyu Ã¼zerindeki etkisi hala sÃ¼rÃ¼yor.

Ziyarette imzalanan KÄ±zÄ±ldeniz sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ± ile Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n Suudi Arabistanâ€™a bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Suudi Arabistan MÄ±sÄ±r'Ä±n 5 yÄ±llÄ±k petrol ihtiyacÄ±nÄ± tedarik etme vaadinde bulunmuÅŸtu. SÃ¶z konusu ziyarette bu iki konu Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Arap kamuoyu ve medyasÄ±, bir yÄ±l sonra Sisi tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'a dÃ¼zenlenen iade-i ziyareti deÄŸerlendirdi. Ekonomik iliÅŸkilerin yanÄ±nda Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n durumu merkeze alÄ±narak analizler yapÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan - MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdullah bin Mahfuz, MÄ±sÄ±r ile Suudi Arabistan arasÄ±nda daha Ã¶nce imzalanan 24 anlaÅŸmanÄ±n etkin hale getirilmesinin ardÄ±ndan, MÄ±sÄ±r ekonomisine 25 milyar dolar sÄ±cak para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini sÃ¶yledi.

Mahfuz, Suudi ArabistanlÄ± iÅŸadamÄ± Salah Kamil ve 32 kiÅŸi tarafÄ±ndan kurulan "Sevgi kÃ¶prÃ¼sÃ¼" ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n faaliyete geÃ§irilmesinin beklendiÄŸini ifade etti.

Bu Ã§erÃ§evede Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi ile SuveyÅŸ KanalÄ±, Kuzey Sahili, Gardaka ve Åžarm eÅŸ-Åžeyh'teki projelerin yanÄ± sÄ±ra, enerji alanÄ±nda da iÅŸbirliÄŸi yapacak.

AyrÄ±ca, MÄ±sÄ±r ve Suudi Arabistan'Ä± bir birine karayolu ile baÄŸlayacak olan Kral Selman KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yapÄ±m faaliyetlerinin de baÅŸlatÄ±lmasÄ± bekleniyor.

KÃ¶rfez Ã¼lkeleri iÃ§inde Suudi Arabistan yÃ¼zde 16'lÄ±k bir oranla MÄ±sÄ±r'da en fazla yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lke durumunda.

TÄ°RAN VE SANAFÄ°R ADALARI ENDÄ°ÅžESÄ°

Kral Selmanâ€™Ä±n geÃ§en yÄ±lki MÄ±sÄ±r ziyaretinde yapÄ±lan 25 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸmaya raÄŸmen, sonraki aylarda yaÅŸanan geliÅŸmeler iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olmuÅŸtu.

Ã–zellikle de Tiran ve Sanafir adalarÄ± konusunda MÄ±sÄ±r kamuoyunun tepkisinin yanÄ± sÄ±ra yapÄ±lan eylemler, gÃ¶zaltÄ±lar ve yargÄ± kararlarÄ± henÃ¼z unutulmadÄ±.

SÃ¶z konusu anlaÅŸmanÄ±n DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan Ocak 2017â€™de iptal edilmesinin ardÄ±ndan konunun kapandÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±ldÄ±.

Ancak Suudi Arabistan devlet petrol ÅŸirketi ARAMCOâ€™nun Mart 2017â€™de 6 ay aradan sonra MÄ±sÄ±râ€™a tekrar petrol tedarikine baÅŸlamasÄ± da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Ziyarette adalar meselesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair her hangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ancak bu hafta Kahireâ€™de bir grup aktivist tarafÄ±ndan adalarÄ±n Suudi Arabistanâ€™a bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± bir kampanya baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n duyurulmasÄ± soru iÅŸaretlerinin artmasÄ±na neden oldu.

AyrÄ±ca konu MÄ±sÄ±r parlamentosunda ilgili komisyonda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

Zirve ile ilgili resmi aÃ§Ä±klamalara deÄŸinilmemiÅŸ olsa bile Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n konusu, MÄ±sÄ±r - Suudi Arabistan iliÅŸkilerinde kritik ve endiÅŸe verici dosya olarak bir kenarda duruyor.

SÄ°SÄ°'NÄ°N SUUDÄ° ARABÄ°STAN ZÄ°YARETÄ°NÄ°N ZAMANLAMASI

Kral Selman'Ä±n daveti Ã¼zerine yapÄ±lan ziyaretin zamanlamasÄ± dikkat Ã§ekiyor. Sisi 3 Nisan'da Amerika'yÄ± ziyaret ederek, Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Mart ayÄ±nda ABD'yi ziyaret etmiÅŸti.

GeÃ§en hafta ABD Savunma BakanÄ± James Mattisâ€™in Suudi Arabistan ve MÄ±sÄ±r ziyaretleri de unutulmamalÄ±dÄ±r. BÃ¶lge ile ilgili yeni senaryolarÄ±n konuÅŸulmuÅŸ olma ihtimali de kuvvetle muhtemel.

SURÄ°YE KRÄ°ZÄ°NDE FÄ°KÄ°R AYRILIÄžI

MÄ±sÄ±r ve Suudi Arabistan yÃ¶netimleri arasÄ±nda Suriye krizi ve BeÅŸÅŸar Esed konusunda ciddi gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.

Suudi Arabistan Esed'siz Ã§Ã¶zÃ¼mden yana tavÄ±r takÄ±nÄ±rken, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi Rusya ile aynÄ± Ã§izgide Suriye politikasÄ± izliyor.

Zirvede Suriye'ye mÃ¼dahale konusunun da masaya yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ihtimalini gÃ¶z ardÄ± etmemek gerekiyor.

ASKERÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki askeri iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirme gayretleri bulunuyor. Ancak bu konuda ciddi bir ilerleme saÄŸlanmÄ±ÅŸ deÄŸil.

GeÃ§en hafta Suudi Arabistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± olan ve yeni Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atanan TuÄŸgeneral Ahmed el-Asiri, MÄ±sÄ±r'Ä±n koalisyon gÃ¼Ã§leri bÃ¼nyesinde Yemen'e 40 bin asker gÃ¶nderme teklifinde bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ, ardÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama daha yaparak, "Ben, Arap BirliÄŸi'nde Ortak Arap GÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma Ã¶nerilerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada MÄ±sÄ±r'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± teklifi dile getirdim." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃœRKÄ°YE - MISIR Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

Resmi aÃ§Ä±klamalarda, ziyaretle ilgili, MÄ±sÄ±r medyasÄ± ve kamuoyundaki yansÄ±malarÄ±nda TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler gÃ¼ndeme gelmedi.

Ancak Suudi Arabistan - MÄ±sÄ±r yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ile MÄ±sÄ±r iliÅŸkilerini de olumlu etkileyeceÄŸi, Kral Selman'Ä±n geÃ§en seneki MÄ±sÄ±r ziyaretinden bu yana konunun konuÅŸulduÄŸu kaydedildi.

Kaynak: AA