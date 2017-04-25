09:45, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Venezuela'daki protesto gÃ¶sterilerinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela'daki gÃ¶sterilerdeÂ hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 23'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

Ãœlkedeki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±na girdi.

Kamu DenetÃ§isi Tarek Saab, Merida ve Barinas kentlerinde dÃ¼zenlenen hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± ve karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde iki kiÅŸinin daha Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, gÃ¶steriler nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 23'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Saab, gÃ¶sterilerde yaralanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayati tehlikesinin de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Ã–te yandan muhalefet lideri ve Merida Eyalet ValisiÂ Henrique Capriles, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶lÃ¼mlerden paramiliter gruplarÄ± sorumlu tuttu.

OLAYLAR

Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼meti protesto eden yÃ¼zlerce kiÅŸi, dÃ¼n oturma eylemleriyle baÅŸkent Caracas'ta Ã§ok sayÄ±da ana yolu trafiÄŸe kapatmÄ±ÅŸtÄ±.Â Ãœlkedeki muhalefet, Maduro'nun "aralÄ±k ayÄ±nda kesilen diyalog sÃ¼recini devam ettirme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na olumsuz cevap vererek acil genel seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â

Kongre BaÅŸkan Vekili Freddy Guevara, hÃ¼kÃ¼metin mÃ¼zakereleri kullanarak muhalefeti bÃ¶lmeyi, pasifleÅŸtirmeyi ve bu yolla zaman kazanmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart'ta, mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongre'nin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸ ancak tepkiler Ã¼zerine kararÄ±nÄ± 1 Nisan'da iptal etmiÅŸti. Mahkeme ayrÄ±ca, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yÄ±l boyunca devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karara varmÄ±ÅŸtÄ±.

Muhalefet, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe giden ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yola soktuÄŸunu savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.