Venezuela'daki protesto gÃ¶sterilerinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Venezuela'daki gÃ¶sterilerdeÂ hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 23'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ãœlkedeki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±na girdi.
Kamu DenetÃ§isi Tarek Saab, Merida ve Barinas kentlerinde dÃ¼zenlenen hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± ve karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde iki kiÅŸinin daha Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, gÃ¶steriler nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 23'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Saab, gÃ¶sterilerde yaralanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayati tehlikesinin de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Ã–te yandan muhalefet lideri ve Merida Eyalet ValisiÂ Henrique Capriles, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶lÃ¼mlerden paramiliter gruplarÄ± sorumlu tuttu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼meti protesto eden yÃ¼zlerce kiÅŸi, dÃ¼n oturma eylemleriyle baÅŸkent Caracas'ta Ã§ok sayÄ±da ana yolu trafiÄŸe kapatmÄ±ÅŸtÄ±.Â Ãœlkedeki muhalefet, Maduro'nun "aralÄ±k ayÄ±nda kesilen diyalog sÃ¼recini devam ettirme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na olumsuz cevap vererek acil genel seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â
Kongre BaÅŸkan Vekili Freddy Guevara, hÃ¼kÃ¼metin mÃ¼zakereleri kullanarak muhalefeti bÃ¶lmeyi, pasifleÅŸtirmeyi ve bu yolla zaman kazanmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart'ta, mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongre'nin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸ ancak tepkiler Ã¼zerine kararÄ±nÄ± 1 Nisan'da iptal etmiÅŸti. Mahkeme ayrÄ±ca, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yÄ±l boyunca devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karara varmÄ±ÅŸtÄ±.
Muhalefet, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe giden ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yola soktuÄŸunu savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Irak gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Tenek bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KarikatÃ¼rist ve illÃ¼stratÃ¶r Osman Turhan'Ä±n "SÃ¼kÃ»t Ã§izginin mÃ¼rekkebidir" adlÄ± sergisi, Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'da aÃ§Ä±ldÄ±.
Kuzey Kore, ordusunun kuruluÅŸunun 85. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¼lkenin doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda Wonsan kentinde gerÃ§ek silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikatla kutladÄ±
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Paraguay'da zÄ±rhlÄ± araba firmasÄ±na yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± soygunda patlayÄ±cÄ±lar kullanÄ±ldÄ±, soygunda 1 polis memuru hayatÄ±nÄ± kaybetti
Suriye'nin Ä°dlib ilinin Kefer Teharim ilÃ§esinde bir hastaneye ve kÃ¶ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda en az 15 sivil Ã¶ldÃ¼, 8'i yaralandÄ±
Ä°ngiliz milletvekilleri Esed'in eÅŸinin Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Kenya'da otobÃ¼sle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi Ã¼lkede, kÄ±rmÄ±zÄ± etin pahalÄ±laÅŸmasÄ± nedeniyle eÅŸek etinin gizlice piyasaya sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor olmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±
Bulgaristanâ€™Ä±n HÃ–H partisi, Ã¼lkenin AB Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼met programÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'nin baÅŸkenti Washington'da, Ermenilerin 1915 yÄ±lÄ± olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kabul ettikleri 24 Nisan dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkler ve Ermeniler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶sterilerini gerÃ§ekleÅŸtirdi
Venezuela'da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ±na giren hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde protestocular yollarÄ± kapatÄ±rken, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Åžili'de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi
ABD yÃ¶netimi, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Ä°dlib'de dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olduklarÄ± gerekÃ§esiyle Suriye Bilimsel Ã‡alÄ±ÅŸmalar ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde Ã§alÄ±ÅŸan 271 Suriyeliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±
BM, Tabka'da hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 8 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, Rakka'daki 400 binden fazla sivilin gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe edildiÄŸini bildirdi
Irak'ta Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonu Ã§erÃ§evesinde kentin batÄ± yakasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'inin geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Afganistan'daki durumun sadece iÃ§ savaÅŸtan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Afgan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadele ettiÄŸini sÃ¶yledi