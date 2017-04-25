10:00, 25 Nisan 2017 SalÄ±

ABD'de TÃ¼rkler ve Ermeniler'den karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶steri





ABD'nin baÅŸkenti Washington'da, Ermenilerin 1915 yÄ±lÄ± olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kabul ettikleri 24 Nisan dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkler ve Ermeniler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶sterilerini gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Her sene, ABD'nin baÅŸkentiÂ Washington'Ä±n etrafÄ±ndakiÂ Ermenilerin, 1915 yÄ±lÄ± olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kabul ettikleri 24 Nisan'da TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde protesto dÃ¼zenlemelerine karÅŸÄ± TÃ¼rk toplumu da Ermeni iddialarÄ±nÄ± protesto etti. GÃ¼nler Ã¶ncesinden BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã¶nÃ¼nÃ¼ Ermenilere bÄ±rakmamak iÃ§in Ã§adÄ±r kurarak nÃ¶bet tutan TÃ¼rkler, gece-gÃ¼ndÃ¼z Ã§adÄ±r bÃ¶lgesinden ayrÄ±lmadÄ±. TÃ¼rk-Amerikan Ulusal YÃ¶nlendirme Komitesinin (TASC) desteklediÄŸi organizasyonun son gÃ¼nÃ¼nde BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkler ve Ermeniler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak protestolarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin korkuluklarÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ± asan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± okuyarak baÅŸladÄ±klarÄ± gÃ¶steride, Ermeni iddialarÄ±nÄ± reddeden sloganlar attÄ±. KarÅŸÄ± kaldÄ±rÄ±mda toplanan Ermeni protestocular ise 1915 olaylarÄ±yla ilgili pankartlar aÃ§tÄ± ve sloganlar attÄ±. Ã–nceki yÄ±llara kÄ±yasla daha az kiÅŸinin toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len protesto, olaysÄ±z sona erdi.

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