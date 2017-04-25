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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:41, 25 Nisan 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
10:16, 25 Nisan 2017 SalÄ±

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MÄ±sÄ±rlÄ±lara "eÅŸek eti" yedirildi
MÄ±sÄ±rlÄ±lara

Ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi Ã¼lkede, kÄ±rmÄ±zÄ± etin pahalÄ±laÅŸmasÄ± nedeniyle eÅŸek etinin gizlice piyasaya sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor olmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸi MÄ±sÄ±r'da, kÄ±rmÄ±zÄ± etin pahalÄ±laÅŸmasÄ± nedeniyle eÅŸek etinin gizlice piyasaya sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor olmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.

Ãœlkedeki Fetva Kurumu'nun eÅŸek etinin yenmesiyle ilgili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± haram hÃ¼kmÃ¼ ve yetkili makamlarÄ±n Ã§arÅŸÄ± pazarlarda yaptÄ±klarÄ± teftiÅŸ ve denetlemeler, eÅŸek etinin azaltÄ±lmasÄ±nda etkili olamadÄ±. Esnaf ve tÃ¼keticiyi bilinÃ§lendirme konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, sÄ±ÄŸÄ±r ve manda fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸmedikÃ§e sÃ¶z konusu durumda pek deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

EÅŸek eti, sosyal medya Ã¼zerinden de eleÅŸtirilerin hedefi oldu.

Laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸanÄ± RÄ±dvan Es-Seyyid, "Her gÃ¼n kÄ±ymalÄ± pide yiyorum. Åžimdiye kadar kesin 2 eÅŸek yemiÅŸimdir." ifadelerini kullanarak iÃ§inde bulunduklarÄ± durumla alay etti.

ProgramcÄ± Amr Suveyd de "Vicdan kalmamÄ±ÅŸ. Kasap, eÅŸek etinin kilosunu 110 cÃ¼neyhe (6 dolardan fazla) satÄ±yor". dedi.

Ev hanÄ±mÄ± SÃ¼meyye RaÅŸid, "HÃ¼kÃ¼metin Ã‡in'e canlÄ± eÅŸek ihracat haberleri, MÄ±sÄ±r'da kebap fiyatlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltecek." ÅŸeklinde ileti paylaÅŸtÄ±.

EÅžEK ETÄ°NÄ°N TEHLÄ°KESÄ° ÃœZERÄ°NE UYARI

EÅŸek etinin zararlarÄ±na iliÅŸkin bilgi veren Hayvan AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Kurumu eski mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Celal, atgiller familyasÄ±ndan olan eÅŸeÄŸin bazÄ± hastalÄ±klar taÅŸÄ±yabildiÄŸini belirtti.

Resmi yerlerin dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan kesimlerin, etlere virÃ¼s bulaÅŸmasÄ±na neden olabileceÄŸini, bu durumun da vatandaÅŸlarÄ±n hayatlarÄ± iÃ§in ciddi tehlike oluÅŸturduÄŸunu ifade eden Celal, ette sahtekarlÄ±ÄŸÄ±n, genelde kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ ya da iÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼nlerde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.

HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Ã§arÅŸÄ± denetleme yetkililerinin Ã§ok sayÄ±da eÅŸek etine el koyduÄŸu belirtiliyor. MÄ±sÄ±r kÃ¶ylerindeki bazÄ± tarÄ±m arazilerinde de kesilmiÅŸ eÅŸek kalÄ±ntÄ±larÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Fetva Kurumu, eylÃ¼l ayÄ±nda eÅŸek etinin haram olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde fetva yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. MÄ±sÄ±r kanunlarÄ±nda konuyla ilgili net bir hÃ¼kÃ¼m bulunmazken, bazÄ± Ã§evreler eÅŸek etiyle alakalÄ± meselenin yasal daireye taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.



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