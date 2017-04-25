10:18, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Kenya'daki trafik kazasÄ±: 27 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Kenya'da otobÃ¼sle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya'daÂ otobÃ¼sle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucuÂ 27 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ bildirildi. Emniyet Amiri Leornard Kimaiyo, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k iki ÅŸehri arasÄ±ndaki Nairobi-Mombasa kara yolunda otobÃ¼sle kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±yla 27 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Kenya'da trafik kazalarÄ±nda yÄ±lda en az 3 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor.

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