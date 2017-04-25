Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığına HÖH'den destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, GERB partisine hükümet kurma görevini vermeden önce dün Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı,”HÖH, Bulgaristan’ın 2018 yılında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı görevinin sonuna kadar uygulanacak ortak bir hükümet programıyla yönetilmesini istiyor” dedi..
Karadayı, “Bizler parti olarak pozisyonumuzu açıkladık ve pozisyonumuz da şudur ki, bu şekilde oluşturulan 44. Halk Meclisi’nde sorumlu ve sistemli siyasi güçlerin Bulgaristan’ın 2018 yılında AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na ilişkin ortak bir hükümet programı hazırlaması ve bu hükümet programı etrafında Meclis’te çoğunluk oluşturulması gerekir” diye kaydetti.
HÖH Başkanı, Cumhurbaşkanı ile istişare toplantısında HÖH partisi olarak ille de gelecek iktidarda yer almayı ısrar etmediklerinin altını çizdi. HÖH Başkanı, Avrupa’daki sistemli partilerin radikalizme ve milliyetçiliğe karşı birleştiğini ve Bulgaristan’ın bu konuda istisna olmaması gerektiğini söyledi.
Karadayı, “Bizler görüşümüzü beyan ettik ki, toplumda nasıl bir etkisi olursa olsun, her türlü radikalizm ve aşırı milliyetçilik hiçbir şekilde desteklenmemesi gerekir” diye yorum yaptı.
Karadayı, bu durumun Birleşik Krallık ve Brexit sonrası eski UKIP Lideri Nigel Farage'ın parti yönetiminden çekilmesinin yanı sıra Avusturya ve Hollanda’da yapılan seçimlerden sonra da görüldüğünü ve bu Avrupa değerlerinin Bulgaristan’da da paylaşılması gerektiğini söyledi.
HÖH Başkanı, “Doğru olan başkanlık dönemine ilişkin bir hükümet programı hazırlanmasıdır, başkanlıktan sonra ise hangi yöne hareket edileceğine karar verilecek” diye ifade etti.
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