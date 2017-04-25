Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:41, 25 Nisan 2017 Salı
Güncel
11:22, 25 Nisan 2017 Salı

  • Paylaş
Torunu, Mehmet Akif Ersoy'un Almanya'daki ses kayıtlarını arıyor
Torunu, Mehmet Akif Ersoy'un Almanya'daki ses kayıtlarını arıyor

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Argon, "Dedem, Almanya'da Hintli Müslümanlara vaaz vermesi için çağrılmış. Kulağımıza geldi ve müracaat ettik, bu vaazlara ait plakların nerede olduğunu öğrenelim dedik" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, dedesinin Almanya'da yaşarken Hintli Müslümanlara verdiği vaazların ses kayıtlarına ulaşmak istediğini söyledi.

Argon yaptığı açıklamada, dedesinin veterinerlik eğitimi için gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde 1915 yılında Hintli Müslümanlara verdiği vaazların kayıtlarının bulunduğunu öğrendiğini belirtti.

Dedesinin Almanya'da Hintli Müslümanlara vaaz vermesi için çağrıldığını ifade eden Argon, "Hintli Müslümanlara, halifelerine karşı savaştıklarını anlatmış. Kulağımıza geldi ve müracaat ettik, bu vaazlara ait plakların nerede olduğunu öğrenelim dedik." diye konuştu.

Girişimleri doğrultusunda, 5 ay önce Türkiye'nin Berlin Konsolosluğundan arandığını ve bu kayıtlara ulaşılamadığının söylendiğini aktaran Argon, şöyle konuştu:

"Çok iyi Osmanlıca, Arapça bilen birilerine ihtiyaç olduğu söylendi. Koca Almanya'da arşivlere girebilecek iyi Almanca, Osmanlıca bilen birileri yok mu? Fakat bu ses kayıtlarına ulaşılacağına dair bazı kaynaklardan haber alıyoruz. Böyle bir şey olursa millet olarak, ben torunu olarak da çok mutlu olurum. Sesini duyarım. Çok ateşli vaazlar verirmiş. Konuşması çok düzgün ve sesi vaaz verirken çok yükselirmiş."

Dedesinin Almanya'daki eğitimi sırasında sürekli ülkesinin sorunlarıyla meşgul olduğunu anlatan Argon, "Dostlarına, 'Biz niçin bu kadar ileriyken bu kadar geri kaldık? Ben artık geri dönmek istiyorum, ezanları özledim. Burada öğrendiğim fenni dönerek bir an önce yurdumda anlatmak istiyorum' dermiş." dedi.

Argon, milli şairin Birinci Meclisten sonra yaşadıkları nedeniyle siyasetten soğuduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birinci Meclis, gazi meclis üyelerimiz hiçbir bireysel isteği olmadan sadece vatan için oradadırlar. Sarıklısı da vardır, okumuşu da vardır. Tek gayeleri vatanın kurtulmasıdır. Artık büyük baskılar başlamıştır. Bilhassa İngilizler tarafından, dini bütün İslam büyüklerini uzaklaştırmak, dini anayasadan çıkarmak için büyük baskı vardır. Yoksa derler, 'Sizin kurduğunuz Cumhuriyete ve reformlara asla müsaade etmeyiz. Hiçbir şekilde size yardım etmeyiz.' Dedem de olmak üzere, dini bütün insanlar İkinci Mecliste yer alamazlar."

Dedesine hizmetleri ve görevlerine karşılık hiçbir maaş bağlanmadığını söyleyen Argon, "Siyasetten zaten soğumuştu, İstanbul'a gelir. Kendisine maaş bağlanmaz. Dedeme 22 senelik devlet hizmetine rağmen hiçbir maaş bağlanamaz. Cebinde hiç parası olmadan, İstiklal Marşı'ndan kendisine verilen parayı şehit ve gazi yakınlarına ait yeni kurulan bir vakfa bağışlayarak İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldiğinde bir tüfeği ve İstiklal Madalyası vardır. Bir de bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları." diye konuştu.

Argon, Mehmet Akif Ersoy'un ülkesinde yaşadığı sıkıntılar ve baskılar nedeniyle Mısır'a gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yoksulluk içinde vefat etmesi ve cenazesine hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına kızmıyoruz. Bana o zamanki hükümette, yönetime kırgın olup olmadığımı soruyorlar. Neden kırgın olayım ki? Dedem, Asım'larının omuzunda, arabaya bile konulmadan Edirnekapı'ya kadar götürülmüş. Kendi yazdığı İstiklal Marşı ile gömülen mutlu insanlardan biridir. 'Ne mutlu bana ki tıpkı Peygamberim gibi 63 yaşında ölüyorum.' demişti. Alnı ak bir biçimde gitmiştir. Şimdi de sevdiği o şehitlerinin kucağında, onlarla birlikte yatıyor."

- "Mısır Apartmanındaki odanın müze haline getirilmesi yerinde olur"

Selma Argon, dedesinin son günlerini geçirdiği Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanındaki odanın müze haline getirilmesinin yerinde olacağını belirterek, "Kapısında, 'Mehmet Akif Ersoy bir sürede burada yaşadı' diye yazıyor ama binada hala uzun zaman kaldığı oda bulunamadı. Oraya kimseyi sokmuyorlar. Ben bile içeri giremedim. Hiç olmazsa kaldığı oda müze olabilir. Madem ki orada bir süre yaşadı, onu anacak bir yer, gençlerin Safahat'ı okuyacakları bir müze haline getirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Mehmet Akif Ersoy ses Almanya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Torunu Mehmet Akif Ersoy'un Almanya'daki ses kayıtlarını arıyor
Torunu, Mehmet Akif Ersoy'un Almanya'daki ses kayıtlarını arıyor

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Argon, "Dedem, Almanya'da Hintli Müslümanlara vaaz vermesi için çağrılmış. Kulağımıza geldi ve müracaat ettik, bu vaazlara ait plakların nerede olduğunu öğrenelim dedik" dedi
Türkiye Varlık Fonu nun faydaları
Türkiye Varlık Fonu’nun faydaları

Birlik Vakfı Bursa Şubesinin Cuma Meclisine konuk olan Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Duran Bülbül, çok teknik bir konu olan Türkiye Varlık Fonu’nu (TVF) avantajlı ve dezavantajlı yönleriyle anlaşılır bir şekilde dinleyicilere aktardı
İzmir'de 98 göçmen yakalandı
İzmir'de 98 göçmen yakalandı

Urla ve Dikili ilçelerinde 98 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı
TSK'dan Sincar'a gece yarısı hava harekatı
TSK'dan Sincar'a gece yarısı hava harekatı

Türkiye, PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinde üs yapılanması çalışmalarına ilk tepkisini verdi. Türk savaş uçakları ilk kez Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine de hava harekatı düzenlendi
Topraktaki gökkuşağı' görenleri hayran bırakıyor FOTO
'Topraktaki gökkuşağı' görenleri hayran bırakıyor | FOTO

Konya'da bir firma tarafından 80 çeşit lalenin üretildiği, 40 futbol sahası büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran renk demetiyle görsel şölen sunuyor
Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama
Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Türkiye'den ABD'ye '1915 olayları' tepkisi
Türkiye'den ABD'ye '1915 olayları' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump’ın '1915 Olayları' hakkındaki sözlerine ilişkin, "Tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AKPM'de kritik Türkiye oylaması
AKPM'de kritik Türkiye oylaması

AKPM Genel Kurulunda “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar değerlendirilecek, Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylanacak
TSK'dan Metina'ya hava harekatı
TSK'dan Metina'ya hava harekatı

Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta PKK'ya ait dört hedef imha edildi
Sakarya'daki DEAŞ soruşturmasında 8 tutuklama
Sakarya'daki DEAŞ soruşturmasında 8 tutuklama

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı
Yasin Börü davasında karar
Yasin Börü davasında karar

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili yargılanan 41 kişiden 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul'un 3 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerinde 27 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Darbe girişiminde silahları kilitleyen eski 7 polis yargılanıyor
Darbe girişiminde silahları kilitleyen eski 7 polis yargılanıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen eski 7 polisin yargılanmasına başlandı
Adil Öksüz ün baldızı 'ByLock'tan tutuklandı
Adil Öksüz’ün baldızı 'ByLock'tan tutuklandı

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ’nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen, "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklandı
Çanakkale'de 57 Alay Şehitliğinde anma töreni FOTO
Çanakkale'de 57. Alay Şehitliğinde anma töreni | FOTO

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
YSK'dan CHP'ye bir ret daha
YSK'dan CHP'ye bir ret daha

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Danıştay sürecinin beklenmesi konusunda yaptığı teklifi kabul edilemez bularak reddetti.

Haberler

Almanya'da siyasi amaçlı işlenen suçlar zirveye ulaştı
Almanya'da siyasi amaçlı işlenen suçlar zirveye ulaştı

Köln'de onbinler ırkçılığa 'hayır' dedi
Köln'de onbinler ırkçılığa 'hayır' dedi

Almanya'dan Türkiye açıklaması
Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'daki Türklerde 'ırkçı mektup' tedirginliği - VİDEO
Almanya'daki Türklerde 'ırkçı mektup' tedirginliği - VİDEO

Almanya'dan Türkiye'ye 'idam' uyarısı
Almanya'dan Türkiye'ye 'idam' uyarısı

Alman devletinin sırları, 'ihanet' ve basın özgürlüğü | ANALİZ
Alman devletinin sırları 'ihanet' ve basın özgürlüğü ANALİZ

Çocukları ellerinden alınan ailelerden Brüksel'de gösteri
Çocukları ellerinden alınan ailelerden Brüksel'de gösteri

Almanya'da patlama
Almanya'da patlama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 