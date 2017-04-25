11:28, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Suriye'de hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 15 Ã¶lÃ¼





Suriye'nin Ä°dlib ilinin Kefer Teharim ilÃ§esinde bir hastaneye ve kÃ¶ye hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda en az 15 sivil Ã¶ldÃ¼, 8'i yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Ä°dlib ilinin Kefer Teharim ilÃ§esinde bir hastaneye ve Duveyle kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda en az 15 sivil Ã¶ldÃ¼, 8'i yaralandÄ±. Ä°dlib'teki AA muhabirinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Suriye'nin kuzeyinde, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Kefer Teharim ilÃ§esindeki bir hastane ve Duveyle kÃ¶yÃ¼, sabah erken saatlerde hava saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Hastanenin Ã¶nÃ¼ndeki iki ambulans aracÄ± kullanÄ±lmaz hale gelirken, hastane binasÄ± aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rerek, hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Hastanede can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. Duveyle kÃ¶yÃ¼nde ise en az 15 sivil Ã¶ldÃ¼, 8'i de yaralandÄ±. Hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kim tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ise kesinlik kazanmadÄ±. BeÅŸÅŸar Esed rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silah katliamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib'e baÄŸlÄ± Han Åžeyhun'a dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda da 6 sivil Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 10'u yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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