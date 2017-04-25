Türkiye Varlık Fonu’nun faydaları

Ahmet Serin
Berlin duvarının çöküp Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra büyük bir türbülansa giren ve bu türbülanstan hala çıkamayan dünyada hemen hemen bütün dengeler yeniden kuruluyor. Buna biz, tarih yeniden yazılıyor; güç dengeleri yeniden kuruluyor da diyebiliriz.
Daha düne kadar yazılan tarihlerde edilgen bir nesne konumunda olan Türkiye, son zamanlarda yaptığı hamlelerle yeniden tarihin kurucu öznesi olmak için çabalıyor. Muhtemelen bu çabayı ülke olarak en az biz görüyor ve biz kavrıyoruz; en fazla kavrayanlar da dünya adlı pastayı büyük dilimlerle ve acımasızca tüketen emperyal devletler olmalı. Onların kavradığını, Türkiye’nin yaptığı hamleleri yekvücut olarak durdurma çabalarından anlıyoruz. Buna Gezi bir örnek, 17-25 Aralık bir örnek, 15 Temmuz ahlaksız kalkışması bir başka acımasız örnek.
Türkiye, bir ülkeyi güçlü kılan hususlarda önemli adımlar attı ve atmaya devam ediyor. Yerli otomobil geliştirme çabasından tutun da savunma sanayinin millileştirilmesine kadar atılan bütün adımlar hep bu büyük devlet olma adımlarının birer tezahürü. Bizim bu adımlarımızı engellemek isteyen devletlerin, attığımız bu adımları engelleme çabaları da, onların, ne yapmak istediğimizi anladıklarının birer tezahürü.
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Argon, "Dedem, Almanya'da Hintli Müslümanlara vaaz vermesi için çağrılmış. Kulağımıza geldi ve müracaat ettik, bu vaazlara ait plakların nerede olduğunu öğrenelim dedik" dedi
Birlik Vakfı Bursa Şubesinin Cuma Meclisine konuk olan Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Duran Bülbül, çok teknik bir konu olan Türkiye Varlık Fonu’nu (TVF) avantajlı ve dezavantajlı yönleriyle anlaşılır bir şekilde dinleyicilere aktardı
Urla ve Dikili ilçelerinde 98 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı
Türkiye, PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinde üs yapılanması çalışmalarına ilk tepkisini verdi. Türk savaş uçakları ilk kez Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine de hava harekatı düzenlendi
Konya'da bir firma tarafından 80 çeşit lalenin üretildiği, 40 futbol sahası büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran renk demetiyle görsel şölen sunuyor
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump’ın '1915 Olayları' hakkındaki sözlerine ilişkin, "Tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AKPM Genel Kurulunda “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar değerlendirilecek, Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylanacak
Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta PKK'ya ait dört hedef imha edildi
Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı
Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili yargılanan 41 kişiden 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerinde 27 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen eski 7 polisin yargılanmasına başlandı
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ’nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen, "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklandı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Danıştay sürecinin beklenmesi konusunda yaptığı teklifi kabul edilemez bularak reddetti.