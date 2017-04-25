11:05, 25 Nisan 2017 Salı

Türkiye Varlık Fonu’nun faydaları

Ahmet Serin

Berlin duvarının çöküp Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra büyük bir türbülansa giren ve bu türbülanstan hala çıkamayan dünyada hemen hemen bütün dengeler yeniden kuruluyor. Buna biz, tarih yeniden yazılıyor; güç dengeleri yeniden kuruluyor da diyebiliriz.

Daha düne kadar yazılan tarihlerde edilgen bir nesne konumunda olan Türkiye, son zamanlarda yaptığı hamlelerle yeniden tarihin kurucu öznesi olmak için çabalıyor. Muhtemelen bu çabayı ülke olarak en az biz görüyor ve biz kavrıyoruz; en fazla kavrayanlar da dünya adlı pastayı büyük dilimlerle ve acımasızca tüketen emperyal devletler olmalı. Onların kavradığını, Türkiye’nin yaptığı hamleleri yekvücut olarak durdurma çabalarından anlıyoruz. Buna Gezi bir örnek, 17-25 Aralık bir örnek, 15 Temmuz ahlaksız kalkışması bir başka acımasız örnek.

Türkiye, bir ülkeyi güçlü kılan hususlarda önemli adımlar attı ve atmaya devam ediyor. Yerli otomobil geliştirme çabasından tutun da savunma sanayinin millileştirilmesine kadar atılan bütün adımlar hep bu büyük devlet olma adımlarının birer tezahürü. Bizim bu adımlarımızı engellemek isteyen devletlerin, attığımız bu adımları engelleme çabaları da, onların, ne yapmak istediğimizi anladıklarının birer tezahürü.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN